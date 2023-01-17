В понедельник в махалле «Хумо» в 8-м микрорайоне Чирчика Ташкентской области жители, преимущественно женщины, перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электричества. Сообщения и видео об этом появились в социальных сетях.

Вечером хокимият области сообщил, что в махаллю вместе с аварийной бригадой приехал хоким города Даврон Хидоятов.

На опубликованных пресс-службой областной администрации видео Даврон Хидоятов приносит извинения жителям и говорит, что из-за аномальных морозов резко выросло потребление энергии и во многих местах происходят аварии.

Кадр видео.

Старый трансформатор в махалле починили. Кроме того, был установлен новый трансформатор. Благодаря этому свет в этой махалле «вообще не будет выключаться», заверил хоким Чирчика.

Фото: Пресс-служба хокимията Ташкентской области.

Женщины, проживающие в махалле, просят хокима не обижаться за то, что им пришлось выйти на улицу.

На заднем плане видно людей, собравшихся вокруг костра во дворе.

«Газета.uz» писала, что в ряде районов Ташкента жители домов, где отключалось электричество и отопление, также согревались, разжигая костры во дворах.