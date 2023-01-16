Каникулы для всех учебных заведений в Бухарской области продлены до 22 января. Об этом сообщила пресс-служба областного хокимията.

Ожидалось, что учёба возобновится 18 января, но каникулы было решено продлить с учётом сохранения холодов и мнений родителей.

Теперь, по данным хокимията, учёба в дошкольных, школьных и профессиональных учебных заведениях, президентских, творческих и специализированных школах, а также высших учебных заведениях возобновится 23 января (в понедельник).

Управление народного образования Андижанской области также сообщило о продлении каникул для всех образовательных учреждений до 22 января.

Следом о продлении каникул до этой же даты сообщил хокимият Хорезмской области. Продление касается всех образовательных учреждений, включая вузы.

Напомним, 5 января каникулы для всех образовательных учреждений в связи с резким похолоданием были продлены до 17 января. Однако 10 января стало известно, что правительство Узбекистана разрешило властям регионов самостоятельно определять график каникул в зависимости от погоды и условий в конкретных районах и учебных заведениях.

10 января и в ночь на 11 января власти большинства областей объявили о возобновлении учёбы с 11 января, несмотря на продолжающиеся морозы, в Каракалпакстане учёбу планировалось возобновить с 12 января.

Общенациональное движение «Юксалиш» призвало не торопиться с открытием школ и детсадов до начала новой недели. К нему не прислушались.

Однако регионы к открытию образовательных учреждений оказались готовы не полностью. Многие родители посчитали правильным оставить детей дома — в классах школ было по несколько учеников. Спустя день-два хокимияты начали сообщать, что начало учёбы отложено до 16 января, затем — до 18 января.