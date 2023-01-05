Зимние каникулы для учащихся школ, студентов государственных вузов и учащихся академических лицеев и учреждений профессионального образования Узбекистана продлены до 17 января.

Об этом сообщили пресс-службы Министерства дошкольного и школьного образования и Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Каникулы в вузах должны были продлиться до 9 января, учёба должна была начаться 10 января. Учащиеся должны были выйти в школы с 11 января.

Продление каникул связано с ожидаемым резким похолоданием 10−15 января.

В детсадах страны с 10 по 18 января объявлены внеочередные каникулы.