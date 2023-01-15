Хокимияты Ферганской, Бухарской, Сырдарьинской, Хорезмской и Андижанской областей вновь продлили зимние каникулы для школ и дошкольных организаций до 17 января.

В сообщении Ферганской областной администрации говорится, что в связи с сохранением холодной погоды учёба в 975 общеобразовательных школах, специализированных школах и детсадах начнётся не с 16 января, как планировалось, а на два дня позже — с 18-го. Мы писали, что эта область была единственной, где не стали торопиться открывать школы.

Похожее по тексту сообщение опубликовал хокимият Бухарской области.

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Сырдарьинский хокимият сообщил, что решение отложить начало учёбы было согласовано с родителями и педагогами и учитывает необходимость защиты здоровья учащихся и сложности с транспортным сообщением в холодные дни. В регионе имеется 325 школ и 199 детсадов.

В Хорезмской области также сообщили о продлении каникул — учёба начнётся с 18 января.

В Наманганской области штаб под руководством хокима одобрил решение продлить каникулы до 17 января. В области действуют 710 общеобразовательных школ.

О продлении каникул в учебных заведениях сообщили и в Андижанской области.

Напомним, 5 января каникулы для всех образовательных учреждений в связи с ожидаемым резким похолоданием по всей стране были продлены до 17 января. Однако 10 января стало известно, что правительство разрешило властям регионов самостоятельно определять график каникул в зависимости от погоды и условий в конкретных районах и учебных заведениях.

10 января и в ночь на 11 января власти большинства областей объявили о возобновлении учёбы в школах с 11 января, несмотря на продолжающиеся морозы, в Каракалпакстане учёбу планировалось возобновить с 12 января.

Общенациональное движение «Юксалиш» призвало не торопиться с открытием школ и детсадов до начала новой недели. К нему не прислушались.

На самом деле к открытию образовательных учреждений регионы оказались готовы не полностью. Родители тоже посчитали правильным оставить детей дома — в классах школ было по несколько учеников. Спустя день-два хокимияты начали сообщать, что отложили начало учёбы до 16 января.