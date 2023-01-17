Учебный процесс в школах, лицеях и колледжах, а также государственных вузах Ташкента также начнётся с 23 января, сообщил хокимият столицы.

Ранее о продлении каникул для всех учебных заведений сообщили хокимияты ряда областей.

В сообщении администрации столицы говорится, что хокимият и ответственные организации обеспечат в учебных помещениях должную температуру воздуха.

Ранее Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что рассматривает вопрос временной организации учебного процесса в школах в режиме онлайн.

Министерство высшего образования, науки и инноваций, в свою очередь, сообщило, что после взрыва в котельной в лицее Термезского государственного университета и гибели двух сотрудников было принято решение провести полную инвентаризацию готовности вузов, профессиональных учебных заведений и лицеев к началу учебного процесса.