В фойе столичной школы №71 потушен свет. В учебных классах тепло и светло. К 13:00 детей уже нет, но в помещениях можно встретить учителей. Директор Саодат Куканова рассказала «Газете.uz», что считанные родители отправили детей в школу, поэтому занятия не проводились.

«Пришли три-четыре человека. Как урок можно проводить?» — отметила она.

Территория школы №71. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Пустые кабинеты школы №71. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

По словам директора, учителя и администрация начали оповещать родителей о начале четверти в ночь, когда хокимият Мирзо-Улугбекского района опубликовал сообщение об этом. Однако на выбор родителей повлияли погодные условия, считает Саодат Куканова.

Схожая картина в школе №18. Заместитель директора Наргиза Мадаминова сказала, что посещаемость разная — от нуля до 11 детей в классе. По её словам, вечером 10 января родители выразили своё возмущение администрации школы. Во второй день учёбы посещаемость не выросла.

Пустые коридоры школы №18. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Дети покидают школу №18 после занятий. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Ученицы рядом со своей школой №18. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Вход в школу №18. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

В классах школы №18 тепло, учителя вышли на работу и готовы принять детей.

В полупустых коридорах группами ходят учащиеся. У мальчиков средних классов палитра эмоций от внезапного возвращения на учёбу самая разная. Часть огорчена окончанием каникул. Но есть и те, кому наскучило сидеть дома. Они рады увидеть друзей — снег и морозы им не преграда.

Есть и те, кто отправился на занятия по настоянию родителей. Самым отчаянным поводом была посещаемость. «А кто потом справку будет делать?» — сатирично высказался один мальчик.

Администрация не рассматривает вариант проведения занятий онлайн, так как на это нет приказа, рассказала Наргиза Мадаминова. Замдиректора добавила, что классные руководители стараются уговорить родителей отправить детей в школу, но не давят на них.

Заместитель директора школы №18 Наргиза Мадаминова. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Вопрос посещаемости ещё предстоит решить, отметили в администрации школы, но объективные факторы будут учтены. Учитель английского языка школы №18 Анна Трофимова отметила, что 12 января её занятия посетили в общей сложности 12 человек, днём ранее — лишь 8.

Пустые классы школы №18. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Анна Трофимова, преподаватель английского языка школы №18 / Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Возвращение на работу 11 января для неё не было удивлением, так как по графику занятия должны были начаться в этот день. Однако её удивило, как принималось решение. Некоторые семьи находятся на отдыхе или в гостях у родных вдали от столицы. Родители не успели бы подготовиться, считает педагог.

В то же время Анна Трофимова предлагает посмотреть на вопрос возобновления занятий с другой стороны. «Почему родители возмущаются, что дети идут на учёбу в холод, но при этом они с утра до вечера играют на улице, играют в снежки, идут в гости или ходят в парк?» — задалась она вопросом.

Ближе к 14:30 в школе №64 учеников практически нет. В фойе прохладно, но классы отапливаются хорошо. В школе отметили, что вне зависимости от даты начала четверти администрация была готова к возвращению учеников, так как сотрудники и учительский состав вышел на работу раньше. Посещаемость всей школы 12 января составила не более 70 человек, рассказали в администрации.

Пустой коридор школы №64. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» У входа в школу №64. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Корреспонденты «Газеты.uz» также посетили школу №145 и музыкальную школу имени Успенского. Оба учреждения были закрыты на ремонт. В последней школе отметили, что учёба возобновится 18 января.