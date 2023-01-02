С 9 января изменится время начала занятий в 31 вузе, расположенном в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Такое решение было принято для разгрузки линий метрополитена, говорится в сообщении. В список вузов (ниже) вошли как государственные вузы, так и частные и зарубежные.

В пяти вузах из списка учёба будет начинаться в 8:00, в одном — в 8:30, в остальных — в 9:30.

5 декабря, когда в Ташкенте шёл обильный снег, метро перевезло 620 тысяч пассажиров. Это на 105 тысяч больше, чем в обычный день. В декабре 2020 года в среднем метрополитен перевозил 240 тысяч пассажиров в день, в декабре 2021-го — 400 тысяч.

В июне изменить расписание в 17 вузах и почти 90 школах, а также график начала работы крупных организаций, расположенных по линии метрополитена, предложил бывший ректор Ташкентского государственного транспортного университета Одил Абдурахманов. Сейчас он является советником президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Список вузов



