5 декабря, когда в Ташкенте шёл обильный снег, количество пассажиров метрополитена достигло 620 тысяч человек, что на 105 тысяч, или на 21%, больше, чем в среднем в обычный день на прошлой недели. Об этом говорится в сообщении метро.

В декабре 2020 года за один день в среднем перевозилось 240 тысяч пассажиров, в декабре 2021 года — 400 тысяч, уточнили в метро.

Накануне в социальных сетях появились фотографии переполненных станций и вагонов метро. Администрация метрополитена отметила, что это связано с уменьшением количества автотранспорта из-за плохих погодных условий и что это не сказалось на графике движения поездов.

Администрация метро призвала пассажиров соблюдать правила пользования метрополитеном, проявлять взаимное уважение к другим пассажирам, не загораживать двери вагонов и не задерживаться при выходе из них.

В метро также напомнили о транспортных картах (использовать можно также бесконтактные банковские карты), использование которых поможет экономить время и не стоять в очередях у касс.