В Ташкенте предлагается изменить расписание в 17 крупных высших учебных заведениях и почти 90 школах, а также график начала работы крупных организаций, расположенных по линии метрополитена, чтобы снизить автомобильный трафик на улицах.

Это предложение озвучил на презентации, проведённой для президента в понедельник, ректор Ташкентского государственного транспортного университета Одил Абдурахманов, сообщила субботняя программа «Менимча» телеканала «Узбекистан 24».

«Пусть начинают не все в 8:00, кто-то — в 8:30, кто-то — в 8:15… Мы уже поговорили с 17 [вузами]… Во-первых, уменьшатся заторы. Во-вторых, восстановится равновесие в метро», — заявил он.

На презентационном слайде было показано, что обновлённые графики работы планируется разработать до 1 августа и внедрить их с 1 сентября. Будет ли эта инициатива реализована на практике, пока неизвестно.

В феврале глава партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявлял, что основная причина пробок в столице — это потоки студентов, направляющихся в вузы и обратно.

«Почему нельзя начинать работу в госорганах в 8:30, а учёбу в вузах — в 10:00? Небо не обрушится на землю, но и на общественный транспорт, и на автодороги серьёзно снизится нагрузка», — отмечал он.

Ранее мы писали, что Транспортный университет совместно с зарубежными специалистами разработал рекомендации по повышению привлекательности общественного транспорта и сокращению заторов на улицах. Среди них — открытие 26 дополнительных маршрутов общественного транспорта, увеличение количества вагонов в метро с 4 до 5, сокращение интервала движения, развитие велошеринга и другие.

Одил Абдурахманов отметил, что ежедневно в Ташкент по 9 направлениям приезжает более 800 тысяч человек. 167 тысяч из них можно направить на метро, если грамотно организовать его работу. Количество автомобилей, въезжающих в город, можно уменьшить на 97 тысяч, а трафик на магистральных улицах — на 10%. По 9 направлениям из Ташкентской области в столицу предлагается организовать экспресс-маршруты автобусов.