Президент Шавкат Мирзиёев, выступая 20 декабря с посланием парламенту и народу Узбекистана, предложил передать города Самарканд и Наманган в республиканское подчинение в качестве отдельных административно-территориальных единиц.

С населением, приближающимся к миллиону человек, эти города также превращаются в «точки роста»: Самарканд — как центр туризма и бизнеса, Наманган — как центр «промышленности, предпринимательства, образования и культуры», отметил глава государства. Ожидается, что отвечать за развитие этих городов, как и Ташкента, будет напрямую премьер-министр, который будет ежегодно отчитываться президенту.

«Газета.uz» поговорила с экспертами о том, что означает переход в республиканское подчинение и что изменится в плане социально-экономического развития и для обычных жителей этих городов.

Плюсы урбанизации

Города республиканского значения подчиняются непосредственно Кабинету министров, сказал «Газете.uz» старший референт Комитета по инновационному развитию, информационной политике и информационным технологиям Законодательной палаты парламента Азамат Нематуллаев.

Юрист и независимый исследователь Элдор Хамроев отметил, что с одобрением решения Самарканд и Наманган, как и Ташкент, будут исключены из состава областей и получат отдельный статус и отдельное управление.

Он считает, что изменение статуса положительно скажется на урбанизации этих территорий. Города-миллионники притягивают людей, в них лучше развиваются услуги, здесь больше рабочих мест.

«Первым городом-миллионником в Центральной Азии стал Ташкент в 1960-х годах. Тогда население нашей республики составляло чуть больше 8 миллионов. Сегодня население страны достигло 36 миллионов. Однако до сих пор центром притяжения людей — для работы, учёбы, лечения, отдыха, ведения бизнеса — остаётся Ташкент», — сказал Элдор Хамроев.

«Сейчас в регионе семь городов с населением свыше миллиона. Такие города имеют важное значение для экономики страны, это доказано и с теоретической точки зрения, и историей», — добавил он.

Изменение статуса городов также должно повысить эффективность их управления. «Цель образования административно-территориальных единиц — сближение управления, государственных органов с населением, оказание населению качественных услуг», — отметил Элдор Хамроев.

В Намангане с 2020 года образовалось два района — Давлатабадский и Янги Наманганский. В составе Самарканда также ожидается появление районов. «Цель — повышение качества услуг, оказываемых населению».

В то же время есть вопросы с юридической точки зрения, сказал он. Вместо изменения законодательства для образования районов в составе городов на данный момент целесообразным представляется перевод городов в республиканское подчинение аналогично столице, отметил эксперт.

Наконец, преобразование статуса призвано улучшить предпринимательскую среду, т. е. инвестиционную привлекательность городов. «Государство даёт бизнесу своеобразный сигнал: в Узбекистане появляется ещё два города с отдельным статусом, как у Ташкента, они начнут ещё больше развиваться, их население вырастет»… То же самое с точки зрения транспорта и логистики", — сказал Элдор Хамроев.

Для реализации данного предложения потребуется внесение изменений в Конституцию и другие законодательные акты, принятие палатами парламента соответствующих документов, заключил эксперт.

Вопросы изменения статуса городов

Доцент кафедры административного и финансового права Ташкентского государственного юридического университета, кандидат юридических наук Леонид Хван сообщил, что в государственном реестре административно-территориальных единиц Узбекистана нет специального положения о городах республиканского подчинения. Даже информацию об общем количестве таких городов можно почерпнуть лишь из указа президента.

Согласно закону об административно-территориальном устройстве Узбекистана, под городом республиканского подчинения подразумеваются «населённые пункты, имеющие стратегическое значение, крупные промышленные предприятия и развитую инфраструктуру, а также являющиеся перспективными экономическими и культурными центрами».

Города республиканского значения образуются и упраздняются решением Олий Мажлиса по предложению Кабинета министров. Однако в 2019 году новый статус присвоили шести городам и одному посёлку указом президента. Это города Ангрен, Чирчик, Бекабад, Алмалык (Ташкентская область), Зарафшан (Навоийская), Ширин (Сырдарьинская) и посёлок Шаргун (Сурхандарьинская). Законодательная палата и Сенат решение об изменении статуса этих населённых пунктов не принимали.

Леонид Хван видит в этом проблему системы принятия решений: «действия не имеют логического продолжения». В 2019 году не было парламентских обсуждений, заключения комиссии, однако указ президента есть и им даже образован специальный отдел в Кабинете министров, который занимается развитием городов республиканского значения.

Он также отметил, что в составе городов республиканского значения должны быть свои административно-территориальные единицы со своим бюджетом. Единственным полноценным городом республиканского значения сегодня является Ташкент. Его статус равен статусу области, в составе столицы есть 12 районов со своим бюджетом.

Если города республиканского значения выводятся из состава области, появятся ли в областях новые центры? Этот вопрос также не регламентирован.

Область — административно-территориальная единица, подчиняющаяся республике. Областной центр должен подчиняться области. Город республиканского значения не может быть областным центром, считает Леонид Хван.

«После того, как [бывший президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев в 2018 году объявил Шымкент городом республиканского значения, областным центром Туркестанской области стал город Туркестан», — привёл он пример.

Летом 2017 года административным центром Ташкентской области стал город Нурафшан (ранее у региона не было административного центра). Сюда из Ташкента был переведён хокимият области.

В Наманганской области теоретически может появиться новый центр, однако Самарканд — город политически значимый в качестве областного центра, считает эксперт.

Важным остаётся и вопрос о пользе, которую каждый житель Самарканда и Намангана сможет получить вследствие изменения статуса их города. По мнению Леонида Хвана, правительство могло подготовить экономическое обоснование такого решения, учитывающее расходы и доходы бюджета от изменения статуса. Однако общественность пока не ознакомили с основными тезисами этого предложения, а эффективность аналогичного решения 2019 года (по шести городам и одному посёлку) для граждан остаётся неизвестной.

Закон об административно-территориальном устройстве Узбекистана также не содержит информации об этом и не позволяет оценить, как меняется финансирование города после того, как его перевели в подчинение республики, и насколько это лучше или хуже прежнего положения.

Эксперт предположил, что Самарканд и Наманган получат новый импульс развития через правительственные «дорожные карты» или адресные «госпрограммы развития», а значит, дополнительные капитальные вложения. Такое финансирование, конечно, сильно увеличивает шансы социально-экономического и культурного роста этих городов, считает он.

«По жизни в Чирчике, Бекабаде и другим городам нельзя сказать, что они стали городами республиканского значения. Они как были сложными, так и остались», — отметил Леонид Хван.

Возможно, главное, что может дать новый статус, — это хорошую координацию с республиканскими органами управления. Это по сути увеличивает так называемый административный потенциал городских властей. Благодаря прямым связям с Ташкентом, им удастся быстрее и эффективнее решать любые поставленные задачи. Конкурентоспособность их экономики объективно повысится, предположил эксперт.

«В целом в ближайшие годы новый статус позитивно повлияет на возможности властей в инвестиционном плане, реализацию мер по сокращению их субвенционности», — считает Леонид Хван.

Разделение бюджетов внутри самого города изменят шансы Самарканда и Намангана на развитие инженерной, дорожно-транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, отметил также эксперт.

Однако открытым остаётся вопрос процедуры изменения административного подчинения этих городов. Опыт 2019 года показывает, что процесс изменения административно-территориального устройства страны может быть закрытым или незавершённым, выгода получения этого статуса неясна, резюмировал Леонид Хван.