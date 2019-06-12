В исполнительной структуре Кабинета Министров образован отдел социально-экономического развития городов республиканского подчинения, сообщило Министерство юстиции в Telegram-канале со ссылкой на указ президента Узбекистана от 4 июня.

Отдел будет обеспечивать «эффективное решение задач по социально-экономическому развитию» городов Ангрен, Бекабад, Алмалык, Чирчик Ташкентской области, города Ширин Сырдарьинской области, города Зарафшан Навоийской области и поселка Шаргун Сурхандарьинской области.

Основными задачами отдела определены кардинальное повышение конкурентоспособности экономики городов, развитие инновационной деятельности, полное задействование резервов и возможностей, не вовлеченных в производство, обеспечение роста доходов населения в городах. Отдел координируется премьер-министром.

Результаты проделанной работы будут ежеквартально рассматриваться на заседаниях президиума Кабинета Министров.