Тойтепа переименована в Нурафшон

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 11-м пленарном заседании в пятницу одобрил решение о переименовании города Тойтепы в Нурафшон, сообщило УзА.

Днем ранее верхняя палата парламента одобрила изменение границ Тойтепы, отнесение города к категории городов областного подчинения и его определение административным центром Ташкентской области.

Ранее Ташкентская область не имела административного центра. В начале года в Тойтепу из Ташкента был переведен хокимият столичной области.

Сейчас реализуется проект полной перестройки города, разрабатываемый совместно с южнокорейскими специалистами. Планируется, что Нурафшон станет первым «умным» городом в Узбекистане.