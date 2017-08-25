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Проект перестройки города.

Фото: Канал «Узбекистан»

Тойтепа переименована в Нурафшон

Сенат одобрил переименование столицы Ташкентской области города Тойтепы в Нурафшон.

Сегодня, 10:33   Общество  

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 11-м пленарном заседании в пятницу одобрил решение о переименовании города Тойтепы в Нурафшон, сообщило УзА.

Днем ранее верхняя палата парламента одобрила изменение границ Тойтепы, отнесение города к категории городов областного подчинения и его определение административным центром Ташкентской области.

Ранее Ташкентская область не имела административного центра. В начале года в Тойтепу из Ташкента был переведен хокимият столичной области.

Сейчас реализуется проект полной перестройки города, разрабатываемый совместно с южнокорейскими специалистами. Планируется, что Нурафшон станет первым «умным» городом в Узбекистане.

Текст: «Газета.uz»      2 007

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