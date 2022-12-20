Самарканд и Наманган станут городами республиканского подчинения как отдельные административно — территориальные единицы. Об этом в послании парламенту во вторник заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сейчас эти города являются административными центрами одноимённых областей.

Президент отметил, что количество городов, население которых превышает миллион, в Центральной Азии достигло семи. Помимо столиц, эти города также превращаются в «точки роста». Население Самарканда и Намангана также приближается к миллиону, сказал он.

«Самарканд превращается во всемирно известный мегаполис, центр международного туризма и бизнеса. Наманган также находит своё место в качестве регионального центра в сферах промышленности, предпринимательства, образования и культуры», — отметил президент.

По его словам, Кабинет министров будет принимать программы развития этих городов, и премьер-министр будет ежегодно отчитываться президенту по вопросам развития и столицы и этих городов.

Хокимы Самаркандской и Наманганской областей должны заниматься не только развитием крупных городов, но и улучшением условий в районах, добавил он.