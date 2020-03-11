Министерство юстиции Узбекистана 9 марта зарегистрировало правозащитную организацию «Хукукий таянч» («Правовая опора»), сообщил «Газете.uz» один из лидеров организации, правозащитник Аъзам Фармонов.

По его словам, негосударственная некоммерческая организация зарегистрирована в форме общественного объединения. Стив Свердлов, работавший юрисконсультом в центральноазиатскои отделении Human Rights Watch, сообщил, что «Хукукий таянч» удалось добиться регистрации с третьей попытки и стать первой с 2003 года зарегистрированной правозащитной организацией в Узбекистане.

Как отмечается в свидетельстве о регистрации, главная цель организации — оказание содействия в обеспечении гарантий прав человека и развитии гражданского общества.

В феврале 2019 года Аъзам Фармонов вместе с правозащитниками Агзамом Тургуновым и Дилмуродом Саидовым подавал заявку на регистрацию правозащитной организации «Восстановление справедливости». Заявление было отклонено 29 марта по формальным основаниям, отмечали международные организации.

Азам Фармонов в 2006 году, будучи активистом Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ), был обвинен в вымогательстве суммы в 250 долларов и приговорен к 9 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии «Жаслык» в Каракалпакстане. В 2015 году за «неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания» срок заключения был увеличен на 5 лет и 26 дней.

В октябре 2017 года Аъзам Фармонов был освобожден наряду с другими правозащитниками.

В понедельник Минюст также зарегистрировал филиал гуманитарной организации «Корпус милосердия» (США), представительство которой было закрыто более 10 лет назад.