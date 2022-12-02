Европейский союз внимательно следит за проходящим в Бухаре судебным процессом над 22 лицами, обвиняемыми в действиях, связанных с трагическими событиями в Каракалпакстане в начале июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Делегации ЕС в Ташкенте.

В ЕС выразили признательность властям Узбекистана «за обеспечение открытости процесса для общественности, включая средства массовой информации, а также обеспечение прямой трансляции». В заявлении также выражается надежда «на справедливый и беспристрастный процесс».

«Мы призываем правительство выполнять свои обязательства в том, что касается свободы выражения мнений и свободы собраний, в том числе в рамках его обязательств по GSP+. Мы также с нетерпением ожидаем в ближайшее время результатов работы следственной комиссии по событиям в Каракалпакстане и надеемся, что результаты будут доступны общественности», — подчёркивается в заявлении Евросоюза.

Напомним, в США также заявили, что наблюдают за судом над обвиняемыми в нукусских событиях. Посольство Соединённых Штатов от имени правительства призвало также Узбекистан выполнить обязательства в отношении общественной прозрачности, а также привлечь к ответственности силовиков, если они нарушили законы.