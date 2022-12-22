Обсуждение проекта закона о государственном бюджете Узбекистана на 2023 год в Законодательной палате Олий Мажлиса продлилось менее трёх часов, подсчитал корреспондент «Газеты.uz». 19 декабря проект финансового документа прошёл первое чтение и был одобрен. 22 декабря закон был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Первое чтение

В первый день обсуждение проекта закона заняло 1 час 38 минут (запись трансляции). Доклад министра финансов Тимура Ишметова занял около 20 минут, а выступление вице-премьера Джамшида Кучкарова — почти 15 минут.

Тимур Ишметов.



Депутаты задавали вопросы министрам меньше получаса, в оставшееся время парламентарии выступали с призывом проголосовать за принятие закона в первом чтении. Никто публично не выступил против принятия госбюджета в представленном виде.

Председатель Комитета по бюджету и экономическим реформам Шарофиддин Назаров попросил депутатов принять законопроект в первом чтении концептуально, чтобы рабочая группа из членов комитета и правительства «подготовила законопроект ко второму чтению, тщательно изучила и доработала его с учётом вопросов и предложений депутатов».

Другие депутаты, в том числе лидер партии УзЛиДеП Актам Хаитов и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, также призвали проголосовать «за» принятие документа.

При этом депутат «Миллий тикланиш» Илхом Абдуллаев заявил, что депутаты находятся в постоянном контакте с членами правительства, встречаются с правительством каждые три месяца, следят за изменениями в стране и готовят свои предложения по финансированию тех или иных вопросов.

«Этот процесс непрерывный. Вопрос подготовки бюджета следующего года — это происходит не в один день, не за неделю… Можно сказать, с 1 июля мы полностью погружены в этот процесс. В каждом из комитетов по профильным министерствам, по профильным расходам граждан идёт постоянная работа», — заявил он.

Парламентарий привёл пример с США, где президент Джо Байден подписал недельный бюджет страны с 16 по 23 декабря, чтобы продлить работу правительства. Таким образом он предотвратил «шатдаун» — остановку деятельности федеральных органов власти из-за отсутствия финансирования. Кроме того, подписание документа даст время для утверждения полноценного бюджета на 2023 год.

Илхом Абдуллаев подчеркнул, что депутаты «никогда не примут и даже не будут рассматривать бюджет, который не будет защищать интересы наших граждан».





По итогам голосования в первом чтении 112 депутатов поддержали законопроект, 1 (из партии УзЛиДеП) выступил против, 3 воздержались, 9 не проголосовали.

Второе и третье чтение

Заседание нижней палаты парламента 22 декабря продлилось около 1 часа 20 минут.

Если в первый день были те, кто выступал против и воздержался от принятия закона, то во второй день все голосования по статьям проекта закона прошли без критики и принимались единогласно без воздержавшихся. Депутаты в основном акцентировали внимание на послание президента от 20 декабря и практически не задавали вопросов по отдельным статьям.

Результаты голосования во втором чтении.

Результаты голосования в третьем чтении.

Председатель Комитета по бюджету и экономическим реформам Шарофиддин Назаров после принятия во втором чтении единогласно (119 — за, 3 не проголосовали, против и воздержавшихся нет) по ошибке поблагодарил депутатов за принятие закона, хотя документ должен был пройти третье чтение.

Лидеры партий УзЛиДеП и «Миллий Тикланиш» Актам Хаитов и Алишер Кадиров призвали коллег одобрить закон в третьем чтении. Кадиров заявил, что малое количество вопросов связано не только с тем, что документ прошёл обсуждение во фракциях, но и с тем, что его партия в течение года направляла свои предложения по бюджетному посланию.

Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов также отметил, что депутаты вместе с членами Кабмина «день и ночь работали над проектом бюджета, правительство ответило на все вопросы депутатов». При этом в заседаниях не участвовали журналисты, прямая трансляция не велась, поэтому широкая общественность не знает, что конкретно обсуждали депутаты и члены правительства.

Во второй день обсуждения не выступили депутаты УзЛиДеП Дониёр Ганиев и Расул Кушербаев, которые обычно высказывают критику по обсуждаемым вопросам.

Напомним, в послании парламенту 20 декабря президент Шавката Мирзиёева отметил, что депутаты участвуют в утверждении министра, знакомятся и одобряют программу кандидата, однако «затем, к сожалению, они ограничиваются лишь критикой его деятельности».

«Конечно, критика тоже необходима. Но надо продуктивнее использовать большие полномочия и возможности, которые сегодня даны депутатам. Я тоже много лет работал депутатом, но тогда мы редко видели отчитывающегося перед парламентом министра, а в настоящее время ситуация совершенно иная. Поэтому самое важное — все мы, ощущая сопричастность к судьбе страны, должны сообща работать на благо народа», — сказал глава государства.

Как мы сообщали ранее, у Комитета по бюджету и экономическим реформам было всего три дня на рассмотрение документа до его внесения на рассмотрение в Законодательную палату. Кабинет министров должен был внести проект в парламент до 15 октября, но нарушил этот срок и представил его только 16 декабря.

Как и в прошлом году, Министерство финансов не публиковало законопроект о госбюджете для общественного обсуждения на специальном портале.

Правительство Узбекистана прогнозирует рост экономики на 5,3%, уровень инфляции — 9,5%. Консолидированные доходы бюджета должны составить 311 трлн сумов, расходы — 343 трлн сумов. Дефицит госбюджета запланирован в пределах 3% ВВП.

«Газета.uz» в ближайшее время опубликует закон о госбюджете на 2023 год.