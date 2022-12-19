Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана 19 декабря одобрила в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2023 год. У Комитета по бюджету и экономическим реформам было всего три дня на рассмотрение документа. Кабинет министров должен был внести проект в парламент до 15 октября, но нарушил этот срок и представил его только 16 декабря.

Как и в прошлом году, Министерство финансов не публиковало законопроект о госбюджете для общественного обсуждения на специальном портале.

С докладом о госбюджете на 2023 год выступил министр финансов Тимур Ишметов. По его словам, правительство ожидает, что в текущем году рост ВВП составит 5,7%, при этом в 2023 году прогнозируется рост в 5,3%, в 2024 году — 5,6%, в 2025 году — 6%.

Инфляция в текущем году должна составить в районе 12%, а по итогам 2023 года — 9,5%.

Рост промышленности в следующем году прогнозируется на уровне 5,1−6,9%, сферы услуг — 14,1%, строительства — 6%, сельского хозяйства — 3,5%.

Объём экспорта, как ожидается, составит 23,24 млрд долларов (+22,8%).

Если по итогам 2022 года госдолг должен составить 29,2 млрд долларов, то к концу года 2023 года — 32,06 млрд долларов (36% к ВВП).

Консолидированные доходы госбюджета (доходы госбюджета, доходы государственных целевых фондов и поступления в Фонд реконструкции и развития) на 2023 год планируются на уровне 311 трлн сумов (на 22,1% больше утверждённого прогноза на 2022 год и на 12,4% больше бюджетных ориентиров на 2023 год), а расходы — 343 трлн сумов (на 22,4 и 12,6% больше). Дефицит запланирован в пределах 3% ВВП, или 32,53 трлн сумов.

Доходы госбюджета на следующий год оцениваются в 232,6 трлн сумов (на 8,4% больше прошлогоднего прогноза). Прогноз по расходам составляет 257,73 трлн сумов, что на 15,3% больше прошлогоднего прогноза и на 10,8% меньше доходов.

Ожидается, что 50% расходов, или 130 трлн сумов, будут направлены в социальную сферу.

На сферу образования запланировано выделение 58,37 трлн сумов (23% от общих расходов госбюджета), что на 16% больше ожидаемого показателя 2022 года.

На реализацию 18 государственных программ в сфере образования планируется направить 7,58 трлн сумов. В том числе:

2,26 трлн сумов — субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям;

920 млрд сумов — на расходы, связанные с обновлением учебников в школах;

984 млрд сумов — для увеличения квоты приёма в высшие учебные заведения на основе государственных грантов;

1,7 трлн сумов — ресурсы для банков на выдачу льготных образовательных кредитов;

284 млрд сумов — на строительство студенческих общежитий и выделение субсидий на каждого проживающего в них студента.

Для здравоохранения предлагается выделить 28,43 трлн сумов. Запланировано направить 1,5 трлн сумов, чтобы профинансировать 22 госпрограммы в этой сфере, в том числе:

31 млрд сумов — на расходы по дополнительному обеспечению необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения для обеспечения здоровья матерей и детей, женщин репродуктивного возраста;

138 млрд сумов — на расходы, связанные с улучшением онкологической помощи и дальнейшим развитием онкологической службы;

180 млрд сумов — на поддержку выздоровления пациентов, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями;

Кроме того, на социальную защиту и социальное обеспечение населения намечено выделить 33,07 трлн. В том числе:

15 трлн сумов — на покрытие отрицательной разницы между доходами и расходами Пенсионного фонда;

18,07 трлн сумов — на финансовую поддержку малообеспеченных семей и лиц, нуждающихся в социальной защите.

В 2023 году на выплату социальных пособий 20% семей в Узбекистане заложено 10,53 трлн сумов. На пособия по беременности и родам работающим женщинам из бюджетных средств планируется выплатить 966 млрд сумов, из которых 300 млрд сумов будет выделено женщинам, работающим в частном секторе.

В проекте бюджета на следующий год предусмотрено выделить 30 трлн сумов на финансирование программ развития инфраструктуры, в том числе 11,02 трлн сумов — на улучшение инфраструктуры махаллей (из этой суммы 6 трлн сумов — в рамках инициативного бюджета).

Новость дополняется.