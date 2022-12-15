Кабинет министров Узбекистана четвёртый год подряд нарушает сроки внесения в парламент проекта государственного бюджета на следующий год. Депутат Дониёр Ганиев сообщил «Газете.uz», что правительство всё ещё не внесло документ на 2023 год в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство вносит законопроект о госбюджете в Законодательную палату, как правило, не позднее 15 октября с заключением Счётной палаты. Бюджетное послание также вносится в Сенат, как правило, не позднее 15 октября.

Проект закона о госбюджете, фискальная стратегия на среднесрочный период до их направления в Законодательную палату, а равно отчёты об исполнении госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов подлежат обязательному общественному обсуждению до их направления в парламент, а также параллельно для общественного обсуждения публикуется информационное издание «Бюджет для граждан», разрабатываемое Министерством финансов.

На заседании нижней палаты парламента 25 октября сообщалось, что в 2015 году Кабмин внёс документ 13 октября (на 2 дня раньше срока), в 2016 году — 16 октября (на день позже), в 2017 году — 14 октября (на день раньше), в 2019 году — 9 ноября, в 2020 году — 14 ноября и в 2021 году — 13 ноября.

Тогда депутаты проголосовали за то, чтобы внести поправки в законодательство и исключить фразу «как правило», которое позволяло правительству нарушать сроки. Но депутат от УзЛиДеП Дониёр Ганиев задался вопросом, будет ли соблюдаться закон после принятия.

«Да, было сказано, что [законопроект] был согласован с Министерством финансов. Но на практике за последние три года [проект закона] постоянно поступал в середине ноября. Если взять 2022 год, то даже о законе об увеличении дефицита госбюджета [с 3% до 4%] говорили, что внесут во время отчёта по итогам первого полугодия (летом). До сих пор не внесли (внесли в начале ноября — ред.). Если они не внесли изменения в действующий бюджет 2022 года, как они обеспечат [внесение закона о госбюджете] до 15 октября? У них хватит возможностей? Если не хватит, если мы примем закон и завтра они будут постоянно нарушать его, то какую ответственность мы предусмотрим?» — спросил он.

Дониёр Ганиев. Фото: Законодательная палата.

По его словам, хоть в Бюджетном кодексе и определена ответственность за нарушение бюджетных требований, в Кодексе об административной ответственности не предусмотрено конкретное лицо или орган, которые будут отвечать за это правонарушение.

«В отношении кого будет определяться ответственность, если завтра не внесут [проект закона] вовремя? В отношении Кабинета министров. А кто это сделает? Поскольку соблюдение бюджетных норм контролирует государственный финансовый контроль Министерства финансов. То есть завтра Минфин будет применять ответственность против самого Кабмина?» — заявил он.

Заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров отметил, что в этом вопросе у Счётной палаты есть полномочия принимать меры.

«Нужно открыто сказать, что за последние три года проект бюджета вносится поздно. В этом году тоже затягиваются сроки. Вы должны правильно понимать причины, в последние годы слишком много неопределённостей [в мире]. В этом году тоже кардинальные изменения в экономике требуют внесения соответствующих изменений в бюджет (речь про увеличение дефицита — ред.). Сейчас проект изменений в бюджет внесён в Законодательную палату. Вместе с Комитетом по бюджету мы представим вам на рассмотрение», — заверил он.

Замглавы Минфина подтвердил тогда, что «сроки внесения проекта государственного бюджета на 2023 год затягиваются, сейчас документ рассматривается в правительстве, в ближайшие дни он тоже будет внесён».

Ахадбек Хайдаров также заверил, что в следующем году будут приняты все меры, чтобы проект госбюджета будет внесён на рассмотрение парламента до 15 октября.

Ахадбек Хайдаров. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Депутат от «Миллий тикланиш» Илхом Абдуллаев напомнил, что бюджетный контроль — это прямая обязанность каждого депутата, даже если он находится в другом комитете.

«От того, что бюджетный комитет его готовит — это наш самый сильный комитет, в нём больше всего депутатов работает, больше всего законов в среднем за год проходит — это не освобождает всех нас от ответственности за эти законы. Я считаю, что сегодня мы приняли очень слабые законы, которые смогли при таком попустительстве пройти. Это моё личное мнение», — сказал он.

«Слабым» парламентарий назвал принятые в первом чтении поправки касательно сроков внесения проекта госбюджета в парламент.

«Кто-нибудь хоть задумается, что меняется два слова? У нас сейчас стоит норма, что правительство должно, как правило, до 15 октября внести этот бюджет. Сегодня уже прошло 15 октября. Бюджет всё ещё не внесён. А депутаты этого комитета нам предлагают убрать слова ["как правило"]. А что изменится? Если бы они, например, установили ответственность за это, усилили бы ответственность и конкретно назвали бы людей, вот за такой закон давайте проголосуем. А тот закон, в котором выбрасываются два слова, что поменяется? Что, думаете, в следующем году 15 октября у вас будет этот проект закона из-за того, что мы примем [эти поправки]?» — отметил он.

Депутат призвал всех коллег быть «более ответственными и более внимательными» ко всем законам.

Председатель Комитета по бюджету и экономическим реформам Шарофиддин Назаров от НДПУ заявил, что после получения проекта закона о госбюджете у Законодательной палаты есть месяц на рассмотрение, после чего документ необходимо направить в Сенат.

«В течение этого месяца закон может быть принять или отклонён. Если его отклоняют, то у нас отнимут ещё 14 дней. После того, как закон приходит с опозданием на месяц в середине ноября, мы вынуждены в течение недели рассмотреть и его концепцию и в первом, в во втором, и в третьем чтениях. Комитет совместно с рабочими группами работает ночами. Вы же сами ставите вопрос, почему закон не внесли вовремя, почему комитет не внёс», — напомнил он.

По его словам, Законодательная палата, как правило, должна принять закон и внести в Сенат до 15 ноября, а верхняя палата парламента должна в течение месяца рассмотреть и принять закон до 15 декабря.

«Если это останется после 15 декабря, то возрастает риск непринятия бюджета. Государственный бюджет состоит из республиканского и местных бюджетов. Без принятия республиканского бюджета не могут быть приняты местные бюджеты. Для принятия местных бюджетов необходимо получение заключения Счётной палаты. Это не так просто», — пояснил он.

Дониёр Ганиев назвал ироничным, что поправки о сроках внесения проекта госбюджета до 15 октября принимаются 25 октября. «Если бы вы сами верили, что закон внесут до 15 октября, возможно, вы выступили бы с инициативой ещё в мае», — отметил он.

Он напомнил, что в Украине, несмотря на войну, обсуждение госбюджета начали в сентябре (в начале ноября он был принят). «В Азербайджане и других странах идут обсуждения. У нас заканчивается октябрь, а мы не знаем, за счёт каких расходов будут менять дефицит бюджета за этот год! Нужно реально смотреть на проблемы», — подчеркнул парламентарий.

Таким образом, до конца года остаётся чуть больше двух недель, однако проект госбюджета ещё не прошёл общественное обсуждение, которое должно длиться две недели, обсуждение в Законодательной палате (до одного месяца) и в Сенате (до месяца).

В июле вице-премьер Джамшид Кучкаров благодарил депутатов за то, что они «немного закрывают глаза» на некоторые недостатки правительства и одобряют его предложения, в том числе об увеличении расходов госбюджета из-за того, что Кабмин не укладывается в лимит по дефициту.

Отметим, что после принятия 22 ноября закона об увеличении дефицита госбюджета с 3% до 4% в Законодательной палате Сенат этот документ ещё не рассмотрел.

«У депутатов нет даже помощников»

Русланбек Давлетов.

Бывший министр юстиции, ныне советник президента по вопросам общественно-политического развития Русланбек Давлетов и экономист Бехзод Хошимов в апреле 2021 года обсуждали проблемы депутатов в законотворчестве и роль в этом процесс органов исполнительной власти.

Экс-глава Минюста объяснял, что у депутатов есть потенциал, но нет ресурсов, чтобы проектировать большие законы в самом парламенте, тогда как у исполнительной власти они есть. Если сравнить с США, которые, как и Узбекистан являются президентской республикой, то у одного сенатора есть штаб работников из 30−50 человек.

«Там у одного сенатора есть ресурсы, сравнимые с нашим одним министерством», — сказал он.

Русланбек Давлетов отметил, что неважно, кто разрабатывает закон, поскольку всё зависит от системы принятия решений.

«Сделайте одному депутату пять помощников, которые прошли обучение за рубежом, один из которых финансист, другой — экономист, третий — юрист. Они сразу станут сильнее, поскольку вы усиливаете их потенциал», — заявил он.

Бехзод Хошимов напомнил, что бюджет принимают сами депутаты и у них есть право создать себе институт помощников. Давлетов согласился с ним и поддержал расширение полномочий парламента в этом направлении.