Комитет по бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса рассматривает проект закон о государственном бюджете Узбекистана на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента вечером в пятницу.

В четверг «Газета.uz» сообщала, что госбюджет Узбекистана парламент должен был принять до 15 декабря, но проект на тот момент не был внесён в парламент. Правительство нарушило сроки четвёртый год подряд.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство вносит законопроект о госбюджете в Законодательную палату, как правило, не позднее 15 октября с заключением Счётной палаты. Бюджетное послание также вносится в Сенат, как правило, не позднее 15 октября.

Проект должен быть рассмотрен Законодательной палатой, как правило, до 15 ноября текущего года, а затем Сенат должен одобрить не позднее 15 декабря.

Проект закона о госбюджете, фискальная стратегия на среднесрочный период до их направления в Законодательную палату, а равно отчёты об исполнении госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов подлежат обязательному общественному обсуждению до их направления в парламент, а также параллельно для общественного обсуждения публикуется информационное издание «Бюджет для граждан», разрабатываемое Министерством финансов. Эти требования не были выполнены.