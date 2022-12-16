Блогер из Ферганской области Олимжон Хайдаров подал апелляционную жалобу на решение Узбекистанского районного суда, который оштрафовал его на 70 базовых расчётных величин (21 млн сумов) по обвинениям в нарушении порядка организации и проведения митингов и распространении ложной информации.

В начале декабря активист опубликовал видео, на котором сотрудники завода по производству гипса Albus заявляют, что из-за отключения газа в организациях района 10 тысяч жителей остались без работы. Семерых работников завода арестовали на 5−10 суток за хулиганство и нарушение порядка организации собраний, митингов или демонстраций (статья 201 КоАО).

В УВД Ферганской области заявили, что блогер якобы предложил работникам завода провести протест и записать видеообращения, а также участвовал в планировании этой демонстрации. В ведомстве назвали ложным заявление Хайдарова о том, что некоторые предприятия (в частности, Knauf) продолжают получать газ из-за связи с чиновниками, которые «им покровительствуют».

Блогер отрицает вину по обоим обвинениям. «Здесь они обвинили меня в том, что я подготовил видео, обучал их, как говорить, и распространил видео, что и было основой для статьи 201, хотя я был в тот день дома. Но какими-то путями против меня получили заявления», — написал он.

Олимжон Хайдаров отметил, что основой для обвинения по части 2 статьи 202−2 КоАО (распространение ложной информации, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности) стали его слова под публикацией «в Шурсув работают 10 тысяч человек» и «на открытие Knauf приходил премьер-министр [Абдулла] Арипов, люди говорят, что завод связан с премьером».

«Суд выслушал всех и признал виновным по обеим статьям… Сегодня я почувствовал, что материалы готовились не к штрафу, а к 15 суткам ареста, но не смогли предоставить для этого достаточных доказательств», — заявил он.

Блогер подчеркнул, что недоволен решением суда и планирует оспорить его в апелляционной инстанции.

Он также подверг критике деятельность Агентства по информации и массовым коммуникациям (АИМК), которое, по его словам, не поддержало представителей СМИ.

«Вчерашняя ситуация, когда я вёл журналистскую деятельность в Узбекистанском районе, — это прямая попытка полностью задушить свободу слова. То, что меня насильно увезли с места, где я вёл свою журналистскую деятельность — журналистское расследование, без каких-либо оснований, без всякого повода, то, что заявления были заранее подготовлены с клеветой и ложью против меня, то, что меня и моего оператора удерживали в здании ОВД 7 часов без каких-либо законных оснований — это не что иное, как удушение свободы слова», — считает Олимжон Хайдаров.

Реакции

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Расул Кушербаев сообщил, что никогда не видел и не смог найти порядок организации собраний, митингов или демонстраций.

«Я спросил у чиновников МВД, но оказалось, что [порядка] нет. Просим суд сообщить и разъяснить известный им „порядок организации и проведения митингов, собраний, уличных шествий или демонстраций“, чтобы другие не нарушили порядок. Если [суд] установил, что [блогер] нарушил порядок, значит, этот порядок известен суду», — написал он и заявил, что ожидает ответа Верхового суда.

Адвокат Абдумалик Абдуллаев отметил, что статья 201 КоАО (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) считается бланкетной нормой (которая не содержит правила поведения, а отсылает к правилам, определяемым законодательством, государственными органами, общественными организациями, локальными актами).

По его словам, для того, чтобы узнать признаки этого административного правонарушения, необходимо обратиться к другому акту, но лично он не смог найти документ в базе законодательства.

Защитник нашёл только законопроект о митингах, собраниях и демонстрациях, который повторно публиковался для общественного обсуждения в августе 2020 года, но так и не был принят.

Что касается обвинения по статье 202−2 КоАО, для признания информации ложной необходимо «тщательно, всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства, подтверждающие её ложность», написал он.

«После этого в случае доказанности фактов совершения каждого административного правонарушения, в свою очередь, должна быть установлена причастность блогера», — отметил Абдумалик Абдуллаев.

Отметим, что несмотря на наличие в КоАО ответственности за «нарушение порядка организации собраний, митингов, уличных прогулок или демонстраций», этот порядок в законодательстве не прописан. Это в прошлом году признавал бывший министр юстиции Русланбек Давлетов.

Статья 202−2 была введена в КоАО в декабре 2020 года. Тогда же статья «Распространение ложной информации» появилась в Уголовном кодексе.