Порядок организации собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Узбекистане не регулируется законодательными актами СССР. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил министр юстиции Русланбек Давлетов, отвечая на вопрос «Газеты.uz».

На сегодняшний день в законодательстве Узбекистана предусмотрена ответственность за нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций (статьи 201 и 202 Кодекса об административной ответственности и статья 217 Уголовного кодекса), однако сам порядок не прописан.

Постановлением Кабинета министров от 29 июля 2014 года (№205) утверждены правила проведения массовых мероприятий, но они не распространяются на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших.

11 ноября 2019 года российское издание «Фергана» в совместном материале с проектом «ОВД-Инфо» сообщало, что в Узбекистане свобода собраний до сих пор регулируется указом Президиума Верховного Совета СССР № 9306-XI от 28 июля 1988 года «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР».

Издание Hook.Report в марте 2020 года, проанализировав законодательство Узбекистана, пришло к такому же выводу. Однако представитель Минюста, комментируя публикацию, подчеркнул, что указ Президиума Верховного Совета СССР не является нормативно-правовым актом, действующим на территории Узбекистана.

Министр юстиции Русланбек Давлетов также опроверг информацию о том, что порядок проведения митингов в Узбекистане до сих пор регулируется указом СССР.

«Нет, не регулируется. Указанный [в указе Президиума ВС СССР] порядок не действует, потому что если вы посмотрите на документ, то указанные там органы, система отношений не существуют сегодня. Согласно нашему законодательству, документы СССР могут действовать в той части, которая не противоречит законодательству Узбекистана. Но указанные там нормы не соответствуют действующему законодательству… Потому что райисполкомов уже нет. Вы не можете рассматривать хокимияты правопреемником райисполкомов. Это разные органы. Поэтому [указ] не действует», — заявил он.

Глава Минюста рассказал, что разработанный МВД проект закона «О митингах, собраниях и демонстрациях» был возвращён на доработку.

«Мы это просмотрели и вернули. Вернули, поскольку с точки зрения правовой экспертизы там были большие вопросы. Два-три раза его перерабатывали, последнюю версию мы ещё не видели. Но этот закон обязательно нужен, проект не зря был разработан. Он был разработан на основе поручения, государственных программ», — сказал министр.

Русланбек Давлетов признал, что в законодательстве есть ответственность за нарушение порядка организации митингов, но сам порядок не упорядочен централизованным образом.

«Массовые мероприятия определены постановлениями, но не каждый митинг подпадает под массовое мероприятие. Поэтому есть проблема, над которой мы должны работать с правовой точки зрения. Я хочу объяснить одну вещь: Министерство юстиции — это не организация, которая разрабатывает законодательство по всем сферам. Мы реализуем правовую политику, другие министерства реализуют государственную политику в других сферах. Например, ведомство, реализующее политику в сфере здравоохранения, само разрабатывает документ, лежащий в основе этой политики. А мы — ведомство, которое находится посередине и поддерживает баланс с точки зрения общенациональных, общегосударственных и общеобязательных интересов», — отметил он.

МВД опубликовало для обсуждения проект закона «О митингах, собраниях и демонстрациях» 18 августа 2020 года. Первая версия законопроекта была представлена в июне 2019 года.