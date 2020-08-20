Министерство внутренних дел Узбекистана 18 августа опубликовало для обсуждения проект закона «О митингах, собраниях и демонстрациях». Первая версия проекта была представлена в июне прошлого года.

Понятия

В документ, помимо определений понятий «митинг», «собрание» и «демонстрация», включены «уличное шествие», «пикетирование» и «флешмоб»:

митинг — массовое присутствие граждан в определенном месте для выражения мнения общественности по актуальным проблемам общественной значимости с использованием печатных, демонстрационных, аудиовизуальных и других агитационных материалов (плакатов, листовок и других материалов);

— массовое присутствие граждан в определенном месте для выражения мнения общественности по актуальным проблемам общественной значимости с использованием печатных, демонстрационных, аудиовизуальных и других агитационных материалов (плакатов, листовок и других материалов); собрание — совместное присутствие граждан в специально отведенном и оснащенном для этого месте для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов с целью привлечения внимания государственных органов, без использования агитационных материалов;

— совместное присутствие граждан в специально отведенном и оснащенном для этого месте для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов с целью привлечения внимания государственных органов, без использования агитационных материалов; демонстрация — организованная форма общественной активности, в которой осуществляется публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием агитационных материалов. Демонстрация может проводиться в форме уличного шествия, пикета или флешмоба;

— организованная форма общественной активности, в которой осуществляется публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием агитационных материалов. Демонстрация может проводиться в форме уличного шествия, пикета или флешмоба; уличное шествие — форма демонстрации, которая предполагает организованное движение граждан по тротуару или части улицы (дороги), проспектам и площадям по заранее определенному маршруту с целью привлечения внимания общественности к социально значимым вопросам;

— форма демонстрации, которая предполагает организованное движение граждан по тротуару или части улицы (дороги), проспектам и площадям по заранее определенному маршруту с целью привлечения внимания общественности к социально значимым вопросам; пикетирование — форма демонстрации, которая предполагает публичное выражение общественно значимых мнений у пикетируемого объекта одним или более гражданами, использующими агитационные материалы, осуществляемое без движения и без использования звукоусиливающих технических средств;

— форма демонстрации, которая предполагает публичное выражение общественно значимых мнений у пикетируемого объекта одним или более гражданами, использующими агитационные материалы, осуществляемое без движения и без использования звукоусиливающих технических средств; флешмоб — заранее спланированная массовая акция, считающейся формой демонстрации, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится;

— заранее спланированная массовая акция, считающейся формой демонстрации, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится; регламент митингов, собраний и демонстраций — документ, содержащий информацию о планируемом митинге, собрании и демонстрации (цель, время, место, количество участников и прочая информация).

Закон не будет распространяться на организацию и проведение митингов, собраний и демонстраций политическими партиями, общественными и религиозными объединениями.

Согласно проекту, проведение митингов, собраний и демонстраций должно основываться на принципах приоритетности прав, свобод и законных интересов граждан, законности, добровольности участия в них, публичности, открытости и проведения их на мирной основе, а также взаимной ответственности сторон.

Ограничения

В законопроекте появилась статья с расширенным списком ограничений на организацию и проведение митингов, собраний и демонстраций. В частности, во время организации и проведения этих мероприятий запрещается:

их проведение с целью насильственного свержения конституционного строя, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды, пропаганды насилия и войны;

воспрепятствование деятельности государственных органов и организаций, предприятий и учреждений;

умышленное распространение заведомо ложной информации, унижающей честь и достоинство человека;

использование автотранспорта в зоне проведения митинга, собраний и демонстраций;

ношение и использование масок и других средств, затрудняющих визуальную идентификацию личности, а также огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (включая самодельные взрывные устройства), колющих, режущих и других предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, легковоспламеняющихся веществ, огнеопасных и пиротехнических веществ, острых и сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивных и других веществ, предметов и товаров, которые могут угрожать жизни и здоровью людей и отрицательно влиять на окружающую среду;

участие в мероприятии в состоянии алкогольного наркотического опьянения или под влиянием других веществ, а также употребление алкоголя, психотропных и других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность человека.

Если принято решение о запрете проведения митинга, собрания и демонстрации, запрещаются призывы к проведению и участию в них, а также использование других публичных мероприятий для проведения митингов, собраний и демонстраций.

Проведение митингов, собраний и демонстраций также запрещено в следующих случаях:

за сутки до начала и в день проведения (до закрытия избирательных участков) выборов президента Узбекистана, депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и областных, районных, городских кенгашей народных депутатов;

за день и в день проведения (до закрытия участков) референдума;

на территории городов и районов, где ведется подготовка и проводятся международные мероприятия государственного значения, проводимые на основании отдельных постановлений президента и правительства.

Права и обязанности органов местной исполнительной власти, правоохранительных органов

Органы исполнительной власти на местах имеют право требовать от организаторов и участников соблюдения порядка организации и проведения митингов, собраний и демонстраций, разрешать или запрещать их проведение в соответствии с требованиями закона, принимать решение о приостановлении или прекращении митинга, собрания и демонстрации в случае угрозы здоровью, правам и свободам человека или в случае нарушения общественного порядка.

При этом они обязаны рассматривать заявки на проведение митингов, собраний, демонстраций и прилагаемый регламент, принимать решение о разрешении, запрете или изменении условий проведения в соответствии с законом по согласованию с государственными органами, указанными в статье 13 закона (в статье список госорганов отсутствует — ред.), назначать своего уполномоченного представителя для оказания помощи организатору в зависимости от формы общественной активности и количества участников, а также выделять места для митингов, собраний и демонстраций, соответствующих требованиям.

Органы внутренних дел и подразделения Национальной гвардии имеют право требовать от организаторов и участников соблюдения порядка, запрещать доступ лиц к месту проведения митингов, собраний и демонстраций в случае нарушения нормы предельной заполняемости территории (здания), подавать в суд на правонарушителей в случае несоблюдения организаторами и участниками требований закона, а также принимать меры по приостановке или прекращению митингов, собраний и демонстраций в случае возникновения угрозы общественной безопасности и общественному порядку.

При этом правоохранительные органы должны обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов участников этих мероприятий, осматривать места их проведения для выявления взрывоопасных, взрывчатых и других запрещенных предметов, а также обезвреживать и ликвидировать их.

Кроме того, в рамках своих обязанностей сотрудники ОВД и Нацгвардии должны проводить личный досмотр участников при входе на места проведения митингов, собраний и демонстраций для выявления запрещенных предметов, а также обеспечивать общественную безопасность и порядок во взаимодействии с представителями местных органов власти и заинтересованными ведомствами.

Кто может быть организатором, его права и обязанности

Организатором митинга, собрания или демонстрации могут быть один или несколько граждан Узбекистана, достигшие возраста 18 лет и принимающие на себя полную ответственность за обеспечение соблюдения правил проведения митингов, собраний или демонстраций, а также негосударственные некоммерческие организации.

Организаторами не могут выступать:

лица, признанные судом недееспособными;

состоящие на учете в психиатрических или наркологических учреждениях;

осужденные к лишению свободы, находящиеся под надзором службы пробации;

граждане Узбекистана, осужденные к лишению свободы за организацию и участие в массовых беспорядках, государственную измену, посягательство на конституционный строй, преступления экстремизма и терроризма, нарушение порядка организации и проведения митингов, собраний и демонстраций;

иностранные граждане и лица без гражданства;

руководители или члены негосударственных некоммерческих организаций, ликвидированных или не зарегистрированных на территории страны, а также деятельность которых приостановлена или запрещена.

Организатор имеет право организовать и проводить митинги, собрания и демонстрации с разрешения местных исполнительных органов, проводить предварительную агитацию, использовать громкоговорители, аудиовизуальные устройства, плакаты, транспаранты и иные агитационные материалы.

Организатор обязан подать заявление в местный орган исполнительной власти на проведение публичных мероприятий с приложением регламента проведения, обеспечить соблюдение регламента или условий, предложенных местным органом власти, обеспечивать сохранность деревьев, помещений, зданий, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте проведения мероприятия, не препятствовать движению транспорта, а также носить отличительный знак организатора.

Участники и порядок проведения митингов

Участниками митинга, собрания или демонстрации могут быть только граждане Узбекистана, достигшие 16 лет.

Во время проведения митинга, собрания или демонстрации его участники обязаны соблюдать закон, а также выполнять законные требования представителей органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

Для проведения митинга, собрания или демонстрации нужно в обязательном порядке получить разрешение. Заявление должно быть подано организатором либо одним или несколькими участниками в орган исполнительной власти в письменной или электронной форме, в срок не позднее 15 рабочих дней (ранее предлагалось 30 дней) до дня проведения мероприятия.

К заявлению должен быть приложен регламент, указаны цель, место, дата и время начала, примерное количество участников, список агитационных материалов, технических устройств, ФИО организатора или его представителя, адрес его проживания, номер телефона, а также источник финансирования мероприятия.

По итогам изучения заявления орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней должен согласовать решение на выдачу разрешения с территориальным органом внутренних дел и подразделениями Национальной гвардии, а также заинтересованными органами и ведомствами.

В случае несоблюдения требований закона хокимият принимает решение об отказе в выдаче разрешения и направляет заявителю мотивированное письмо об отказе. В отдельных случаях хокимият может разрешить проведение митинга с условием некоторых изменений в регламент.

Условия для проведения митингов, собраний и демонстраций

Митинги, собрания и демонстрации могут проводиться только в специально отведенных местах, выделенных органом исполнительной власти по согласованию с территориальным органом внутренних дел, подразделением Национальной гвардии и заинтересованными органами и ведомствами.

Проектом закона запрещается выделение мест на расстоянии до 300 метров (ранее предлагалось 500 метров) от следующих объектов и территорий:

административных зданий органов государственной власти и управления, органов исполнительной власти на местах, правоохранительных органов, военизированных, особо важных и категорированных объектов;

зданий зарубежных дипломатических представительств и международных организаций;

зданий судов и учреждений по исполнению наказания;

зданий, сооружений и территорий, относящиеся к воздушному, железнодорожному, водному и автомобильному видам транспортной системы;

территорий, относящиеся к пограничным зонам и особым видам охраны;

зданий и территорий, занимаемых социальными объектами (образовательные, медицинские, детские и иные учреждения);

мест захоронения и религиозных организаций;

зданий, занимаемых средствами массовой информации;

памятников истории и культуры (при решении о выделении места в таких местах его нужно согласовать с Министерством культуры);

зданий и территорий, относящихся к объектам частной собственности.

Законопроектом также ограничивается время проведения митингов, собраний и демонстраций — только по рабочим дням недели и только в период с 10:00 до 18:00 часов (в первой версии законопроекта — с 10:00 до 17:00).

Не допускается проведение двух и более митингов, собраний и демонстраций в одном месте и около одного объекта одновременно.

Продолжительность общественной активности не должна превышать двух часов.

Документом разрешается проведение предварительной агитации среди граждан, в том числе с использованием СМИ, устных призывов и объявлений.

Материально-техническое обеспечение организации и проведения мероприятий должно осуществляться организатором и участниками за счет собственных средств и других источников, не запрещенных законодательством. Финансирование и предоставление имущества для организации и проведения мероприятий иностранными государствами, международными и иностранными неправительственными и некоммерческими организациями, либо по их поручению от других лиц, согласно документу, запрещено.

Проектом также предлагается запретить участие граждан в таких мероприятий в обмен на материальное вознаграждение.

Приостановить митинги, собрания и демонстрации могут при нарушении общественного порядка, обстоятельствах, создающих угрозу здоровью людей, защите их прав и свобод, несоблюдении регламента.

Прекратить их могут при совершении организатором и участниками противоправных действий и умышленном нарушении требований закона, а также ситуациях, представляющих реальную угрозу собственности физических и юридических лиц, общественной безопасности.

В таких случаях должностные лица правоохранительных органов должны дать предписание организатору и участникам приостановить или прекратить митинг, указав причины и установив крайний срок. В случае невыполнения предписания ОВД совместно с Нацгвардией принимают необходимые меры для прекращения митинга, собрания или демонстрации.

В законопроекте отмечается, что если международным договором Узбекистана установлены другие правила, чем те, которые предусмотрены законодательством страны о митингах, собраниях и демонстрациях, то применяются правила международного договора.

Обсуждение проекта продлится до 2 сентября.