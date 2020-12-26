Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 декабря подписал закон, которым в законодательство вводится наказание за распространение ложной информации. Одновременно законом отменяется наказание в виде лишения свободы за клевету и оскорбление. Как мы уже писали, закон был принят Законодательной палатой 15 декабря и одобрен Сенатом 19 декабря. Он вступил в силу с 26 декабря.

Распространение ложной информации

Кодекс об административной ответственности дополнен статьёй 202−2 «Распространение ложной информации». Согласно ей, распространение ложной информации, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете, приведшее к унижению достоинства личности или дискредитации личности, влечет наложение штрафа в сумме 50 базовых расчетных величин. Распространение же ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, влечет наложение штрафа от 50 до 100 БРВ.

Уголовный кодекс дополнен статьёй 244−6 «Распространение ложной информации». Согласно этой статье, распространение ложной информации, приведшее к унижению достоинства личности или дискредитации личности, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом до 150 БРВ или обязательными общественными работами до 240 часов, либо исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы до 2 лет.

Распространение ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 244−1 УК («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку»), совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом до 200 БРВ или обязательными общественными работами до 300 часов либо исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы до 2 лет.

Указанные выше действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом либо с причинением крупного ущерба, наказываются штрафом от 200 до 300 БРВ или ограничением свободы от 1 до 3 лет. Если эти действия совершены во время массовых мероприятий или при чрезвычайной ситуации, с причинением особо крупного ущерба или повлекли другие тяжкие последствия, совершены организованной группой или в ее интересах, предусмотрен штраф от 200 до 400 БРВ или ограничение свободы от 2 до 3 лет.

Клевета

Обновлённая статья 139 («Клевета») УК гласит, что клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещенная в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете, наказывается штрафом от 200 до 400 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы до 1 года. Ранее максимальная санкция за это деяние предусматривала лишение свободы до одного года.

Клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, повлекшая за собой тяжкие последствия, совершенная опасным рецидивистом, из корыстных или иных низменных побуждений, наказывается штрафом от 300 до 500 БРВ или обязательными общественными работами от 360 до 400 часов либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет. В предыдущей редакции статьи предусматривалось также наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Оскорбление

В обновлённой части 3 статье 140 УК («Оскорбление») также исключено наказание в виде лишения свободы до года за оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга, либо нанесенное опасным рецидивистом или лицом, ранее судимым за клевету. За это деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 400 до 600 БРВ или исправительных работ от 2 до 3 лет либо ограничение свободы до 1 года.