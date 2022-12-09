Суд по уголовным делам Узбекистанского района Ферганской области 7 декабря приговорил семерых работников завода по производству гипса Albus к аресту за то, что они устроили протест против отключения газа и приостановки работы завода. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

Ранее блогер Олимжон Хайдаров опубликовал видео, на котором сотрудники завода заявляют, что из-за отключения газа в организациях района 10 тысяч жителей остались без работы. На видео, снятом 6 декабря, люди жалуются на отсутствие электричества и газа, кричат: «Что нам делать?», «Как нам выйти из этой ситуации?» и заявляют, что вынуждены обращаться к хокиму области и президенту Узбекистана.

В сообщении УВД области говорится, что 29 ноября завод в махалле «Шорсув» был отключён от газопровода «районным предприятием газоснабжения согласно условиям заключённого договора в целях поставки большего объёма природного газа населению»

«20 рабочих завода в результате неверного толкования ситуации самовольно устроили протест в нарушение общественного порядка», — заявили в УВД.

Сотрудники УВД составили на семерых работников завода административные протоколы по статье 183 (мелкое хулиганство) и 201 (нарушение порядка организации собраний, митингов, уличных прогулок или демонстраций) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Документы были переданы в районный суд по уголовным делам.

Согласно решению суда от 7 декабря один из протестующих был арестован на 10 суток, ещё шестеро — на 5 суток.

Отметим, что несмотря на наличие в КоАО ответственности за «нарушение порядка организации собраний, митингов, уличных прогулок или демонстраций», этот порядок в законодательстве не прописан. Это в прошлом году признавал бывший министр юстиции Русланбек Давлетов.