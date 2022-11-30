Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов заставил проектировщиков и подрядчиков города «Новый Андижан» сесть в инвалидные коляски и проверить доступность новостроек и окружающей территории для людей с инвалидностью. Видео встречи со строителями 30 ноября опубликованы в Telegram-канале хокима.

«Представим, я купил дом, у меня инвалидность. У меня есть родственник [с инвалидностью]. Его надо меня завезти в дом. До какого места ты доедешь? Верно? Не дай Бог! Я просто привожу один пример… Раз уж строить, то надо строить, оказывается, всесторонне. Если сейчас привезти сюда человека с инвалидностью, то его никак не завезти в дом», — сказал хоким, обращаясь к строителю дома.

«Давайте обсуждать это открыто. Мы не имеем права так делать. Вон дом строится для людей с инвалидностью… Сейчас спрашиваю у магазинщика, где место для заезда? Нет!» — сказал хоким.

Глава областной администрации подошёл к одному из крутых пандусов у дома и спросил, кто его проектировал. Ответственный работник сказал, что строитель неверно выполнил работы. Хоким предложил строителю сесть в электрическую инвалидную коляску и попробовать подняться вверх. «Товарищ, садитесь. Я не шучу, садитесь. Садитесь, я говорю», — приказным тоном сказал он.

Строитель в коляске с пультом управления не смог доехать даже до середины пандуса (заезд на пандус также не смогли сделать плавным), после чего коляску завернуло набок.

«Падайте, — сказал как бы в шутку хоким. — Теперь представьте. Вы — «здоровый и смогли встать с коляски. А что делать человеку с инвалидностью?.. Почему вы не делаете правильно?»

Эту же миссию предложили выполнить другому сотруднику, который сел в коляску с ручным управлением (колёса которой надо крутить руками. Двигаясь по бетонному тротуару, мужчина одним колесом заехал за небольшое углубление в крышке люка, из-за чего коляска повернула в сторону. Далее колёса уткнулись в ступеньку прямо перед подъездом.

Справка: Допустимый уклон пандуса регламентируется СанПиН №0266−09, согласно которому высота подъёма каждого марша пандуса должна быть не более 0,6 м при уклоне 1:12 (8%, или 4,76 градуса). При высоте подъёма 0,2 м — не более 1:10 (10%, или 5,71 градуса). Поперечный уклон не должен превышать 1:50. Пандус на видео имеет явно больший уклон.

«Представь, что квартиру здесь купил человек с инвалидностью. Как ему быть?.. На его месте может быть твой ребёнок, отец, мать или родственник… А вы строите и уходите», — сказал Шухрат Абдурахманов.

Хоким привёл цитату президента Узбекистана о равенстве всех членов общества. «Люди с инвалидностью — тоже люди. Когда говорят о достоинстве человека, их тоже надо учитывать. Если мы не будем это учитывать в городе „Новый Андижан“, то всё, что мы делаем, не будет стоить и копейки… Ты проехал совсем мало и даже не смог заехать в дом», — заявил хоким.

Ещё один человек с трудом смог проехать по неровным пешеходным дорожкам, а затем проехал только половину пандуса, после чего встал с коляски из-за страха опрокинуться назад. «Ты с твоими силами не смог выдержать и пяти минут. А некоторые люди всю жизнь так передвигаются. У них и так старая коляска, что-то там ломается, они её чинят, пытаются проехать здесь и натыкаются на камни, на нашу некачественную работу», — сказал глава областной администрации.

Будут ли исправляться недостатки, которые увидел хоким, и как это будет делаться, не уточняется.

Министерство строительства Узбекистана сообщило о выговоре в отношении главы дирекции «Нового Андижана» А. Омонова. «Действительно, при строительстве массива выявлено, что подрядчик отклонился от проекта. В связи с этим областная инспекция по контролю строительства и другие должностные лица приступили к усилению контроля», — говорится в сообщении.

Отметим, что проблема неприспособленность многих новых зданий для людей с инвалидностью характерна не только для одного региона. В 2019 года колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов готовил подробный репортаж о строящихся в Ташкенте жилых домах, которые предназначены для людей с инвалидностью, но физически недоступными для них.

В январском докладе Всемирного банка говорилось о многих проблемах, с которыми продолжают сталкиваться люди с инвалидностью в Узбекистане, — от недоступной инфраструктуры до системы статистики, вызывающей вопросы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв заложил первый камень на месте строительства «Нового Андижана» летом прошлого года. Сообщалось, что проект был разработан совместно с турецкой KEYM. Реализация пролекта рассчитана на 2021−2041 годы. В городе, как ожидается, будут жить свыше 440 тысяч человек.