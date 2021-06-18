Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июня принял участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства города Новый Андижан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В густонаселенной Андижанской области остро стоит жилищный вопрос. Во время предыдущей поездки в область президент предложил построить новый город на неосвоенной холмистой местности Андижанского района. Проект города, разработанный совместно с турецкими специалистами, был представлен 12 апреля.

Шавкат Мирзиёев назвал строительство историческим событием. «Вот уже два-три года мне не дает покоя решение жилищного вопроса в Андижане. Земли здесь мало, потребность в жилье за годы только выросла. Есть много семей, в которых свекровь живет в одном доме с несколькими невестками. Поэтому мы решили действовать с расчётом на перспективу и приступили к строительству нового города. Здесь построят многоквартирные дома на более 130 тысяч квартир, будут жить свыше 450 тысяч человек», — сказал президент.





Фото: Пресс-служба президента.

Общая площадь города составит 4000 гектаров, из них 2000 займут жилье, социальные объекты, промышленные зоны, объекты обслуживания. Еще на 2000 гектаров по указанию президента создадут зелёные зоны.

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Проект нового города будет реализован в 8 этапов и рассчитан на 2021−2041 годы. В текущем году из Фонда реконструкции и развития будет выделено 100 млн долларов на начальный этап работ по формированию инфраструктуры. Будут построены 33 км сетей питьевого водоснабжения, 52 км автодорог, 18 км электросетей и 27 км газопровода.

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

На первом этапе будут возведены 170 многоэтажных домов на 3310 квартир, школа на 1680 мест, детский сад на 385 мест и поликлиника на 200 посещений в сутки. В период строительных работ будет создано более 10 тысяч постоянных рабочих мест, после завершения строительства — около 100 тысяч постоянных рабочих мест в промышленном, торговом, социальном и сервисном секторах.

Отметив, что Андижан — это место, где родился и вырос Захириддин Мухаммад Бабур, глава государства подчеркнул, что жители Андижана своими знаниями и целеустремленностью способны на великие свершения.





Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

«Сегодня, приступая к такому огромному по размаху созидательному делу, мы опираемся прежде всего на силу нашего отважного и благородного народа, богатые знания и опыт наших предков, на решимость трудолюбивых и великодушных андижанцев», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Затем президент заложил первый камень на месте строительства нового города.





Фото: Пресс-служба президента.

«Слава Всевышнему за то, что мы дожили до этих дней. Надеюсь, что Новый Андижан станет процветающим местом для счастливой жизни. Искренне поздравляю всех андижанцев с этим историческим событием, с этой славной церемонией», — сказал президент.





Фото: Пресс-служба президента.

По данным пресс-службы президента, до 2016 года в Андижанской области были построены индивидуальные и двухэтажные дома для 4846 семей. За последние же пять лет построено 11 тысяч многоквартирных домов и 4400 коттеджей. В этом году возводится 271 многоэтажный дом на 6346 квартир, а также 2,5 тысячи индивидуальных домов под ипотеку.