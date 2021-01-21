Уровень долларизации экономики Узбекистана планируется снизить с 50% до 45%. Об этом сообщил заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев.

В ходе послания парламенту президент Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо постепенно уменьшать зависимость экономики от иностранной валюты. Для этого в этом году долю валютных кредитов поручено снизить с нынешних 50% до 45%, то есть не менее чем на 2 млрд долларов.

По состоянию на 1 декабря 2020 года, сумма активов банков составляет 350,4 трлн сумов, из них в иностранной валюте — 172,4 трлн сумов или 49,2% от всей суммы (показатель долларизации банковского сектора). В начале прошлого года этот показатель составлял 47,3%.

Кроме того, на декабрь остаток кредитов в банках составляет 270,7 трлн сумов (+27,9% за 11 месяцев), когда как объём депозитов — 105,8 трлн сумов (+16,3%).

Разрыв между остатком кредитов и депозитов банков продолжает расти. Если соотношение кредитов к депозитам в начале 2020 года составлял 232% (284% — банки с госдолей, 99% — другие банки), то на декабрь — уже 256% (банки с госдолей — 321%, другие банки — 101%).

Аброр Турдалиев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Центробанка Аброр Турдалиев заявил «Газете.uz», что «доля госфинансирования кредитов несущественна».

«Да, доля депозитов не покрывает полностью объём кредитов, но это не значит, что остальная часть осуществляется за счёт финансирования государства. Доля госфинансирования несущественна, надо уточнить, но она не должна превышать 10%. Это касается целевых кредитов, которые финансируются государством. Например, сбор хлопка, зерна», — сказал он.

По его словам, банки финансируют кредиты в основном за счёт «внешних заимствований и внутренних кредитов».

«В связи с чем уровень долларизации у нас существенно высокий в некоторых банках. Это крупные государственные банки, которым гораздо удобнее привлечь внешние заимствования и осуществлять финансирование крупных проектов», — отметил Аброр Турдалиев.

Директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций сообщил, то для снижения уровня долларизации вносится изменения в положение расчёта собственных средств (капитала) банков, в котором «степень устанавливается исходя из процентных ставок».

«Это соответственно будет влиять на осуществление кредитной деятельности в иностранной валюте. Это будет один из существенных инструментов», — указал он.

Кроме того, пересмотрена методология расчёта показателя краткосрочной ликвидности.

«Если раньше при расчёте не учитывались возможные отток по внешним заимствованиям или в целом по кредитам, то нынешняя методология учитывает эти факторы. Это тоже будет влиять на структуру обязательства и банкам будет гораздо выгоднее привлекать ресурсы в национальной валюте», — считает представитель регулятора.

Аброр Турдалиев также подчеркнул, что банки теперь должны вести свою кредитную политику «качественно, аккуратно и сдержанно».

«Более того, чтобы обеспечить нынешний уровень объёма кредитования с учётом того, что в структуре в основном долгосрочные проекты и всё равно они связаны с импортом, банкам, прежде всего, придётся вести свою политику — и процентную, и политику внешнего заимствования — более качественно, аккуратно и сдержанно», — заявил он.

Директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций предупредил, что «достаточно высокий» уровень долларизации в некоторых крупных банках не только приводит к рискам, но также оказывает давление на капитал.

«То есть они теряют определённый буфер капитала („подушка безопасности“) за счёт уже элементарной девальвации, которая даже на допустимом уровне, скажем, 10% на следующий год, это будет существенно влиять на их буфер», — объяснил он.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Бывший первый заместитель председателя Центрального банка (ныне министр финансов) Тимур Ишметов ранее заявлял, что высокая долларизация экономики — отчасти результат недоверия к национальной валюте, а также предыдущей экономической политики, когда была масса валютных ограничений.

По заявлению президента, в 2021 году ожидается, что межбанковский валютный рынок будет переведен на онлайн-платформу, что позволит предпринимателям покупать валюту напрямую у банка. В результате приобретение валюты займет у предпринимателей не четыре дня, как сейчас, а всего полчаса.

Кроме того, отныне проекты, реализуемые в регионах за счет внешних заимствований, будут обсуждаться местными Кенгашами и общественностью. Также будет увеличена доля международных облигаций, выпускаемых в национальной валюте, с нынешних 25%как минимум до 40%.

По словам Шавката Мирзиёев, сократятся внешние заимствования под гарантию государства, а в инвестиционные и инфраструктурные проекты будет привлекаться больше частного капитала.