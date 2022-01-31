Всемирный банк опубликовал новый доклад, анализирующий социально-экономические вызовы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в Узбекистане, сообщила пресс-служба представительства ВБ в Ташкенте. В нём оценивается доступ к услугам здравоохранения, образования, реабилитации, рынку труда, инфраструктуре, социальной защите, влияние COVID-19, а также меры, принимаемые правительством для решения проблем. Исследование также содержит рекомендации по проведению реформ, необходимых для улучшения жизни людей с инвалидностью.

Статистика по лицам с инвалидностью

В Узбекистане официально заявленное количество людей с инвалидностью составляет 2,1% населения. Вероятно, эта цифра должна быть выше, учитывая, что примерно 15% людей во всём мире имеют ту или иную форму инвалидности. По состоянию на конец 2019 года в Узбекистане пенсии и социальные пособия получали 693,9 тысячи людей с инвалидностью (295,5 тысячи женщин и 398,4 тысячи мужчин), в том числе 111,3 тысячи детей в возрасте до 16 лет (48,8 тысячи девочек и 62,5 тысячи мальчиков).

Низкие официальные цифры могут быть объяснены устаревшей системой оценки и определения инвалидности, которые влияют на ограниченное применение определения «лицо с инвалидностью» в Узбекистане, используемое в области государственной поддержки лиц, включенных в данную категорию. По оценкам исследования, около 13,5% населения страны в возрасте от 3 лет и старше могут иметь ту или иную форму инвалидности, а 3,5% могут иметь тяжелые формы инвалидности, отмечается в исследовании.

Доступ к медицинским услугам

Исследование показывает, что 25% детей и взрослых с инвалидностью не получают необходимые медицинские услуги по сравнению лишь с 10% людей без инвалидности. Эта категория граждан почти в 3 раза чаще не имеет доступа к назначенным врачами лекарствам из-за трудностей с их оплатой, незнания, где можно приобрести данные лекарственные средства, и прочих факторов.

Одна из исследовательских работ, проведённых в 2019 году, показала, что только 26,9% лиц с физическими недостатками, которым требуется инвалидное кресло, пользовались им. Почти половина (43,6%) участников исследования указали, что им требуются вспомогательные средства и услуги для лиц с инвалидностью. 21,5% респондентов имели к ним доступ, но только 2,8% из них получили данные средства от соответствующих госучреждений.

Гендерный фактор и инвалидность

Согласно официальным данным, количество девочек и женщин с инвалидностью сократилось с 408,9 тысячи женщин и 68,8 тысячи девочек в возрасте до 16 лет в 2007 году до 295,5 тысячи женщин и 48,8 тысячи девочек в 2019 году (для сравнения — 398,4 тысячи мужчин и 62,5 тысячи мальчиков с инвалидностью в 2019 году).

Причина снижения в этих цифрах не совсем ясна, т. к. инвалидность чаще встречается среди женщин в силу большей продолжительности их жизни. Также женщины и девушки с инвалидностью чаще сталкиваются с дополнительными сложностями при получении статуса «лица с инвалидностью» во врачебно-трудовых экспертных комиссиях.

Доступная среда

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Отсутствие доступа к необходимой инфраструктуре негативно влияет на жизнедеятельность и благополучие лиц с инвалидностью. Недавний анализ показал, что 85% зданий и объектов социальной инфраструктуры в Ташкенте не приспособлены для использования лицами с инвалидностью, хотя здесь проживает порядка 70 тысяч граждан данной категории.

Общественный транспорт в столице также не отвечает критериям доступности для лиц с инвалидностью, что имеет серьезные социально-экономические последствия для благосостояния лиц с инвалидностью.

Недостаточный уровень доступности к инфраструктуре и необходимым приспособлениям для лиц с инвалидностью, облегчающим их мобильность, нарушает права этой категории граждан и мешает им принимать полноценное участие в общественной жизни, получать образование, работать и участвовать в других видах деятельности, что негативно влияет на качество их жизни.

Таким образом, лица с инвалидностью, особенно с нарушением физических функций, оказываются в принудительной социальной изоляции, становятся сильно зависимыми от других и не могут воспользоваться преимуществами жизни в городах.

Доступ к образованию

Исследование ВБ показывает, что у детей с инвалидностью почти на 20% ниже уровень доступа к дошкольному образованию, чем у детей без инвалидности, что может ухудшить показатели удержания детей с инвалидностью в старших классах.

В порядке эксперимента в 2021—2022 учебном году система инклюзивного образования была внедрена в 42 общеобразовательных школах городов Узбекистана, включая Ташкент. По результатам пилотной программы инклюзивный подход к образованию будет внедряться и в других регионах.

Тем не менее, исследование показывает, что общеобразовательные школы пока не готовы для этого, т. к. в них всё ещё отсутствуют доступные для детей с инвалидностью инфраструктура и туалеты, необходимые для учебного процесса приспособления и квалифицированный персонал. Например, существует потребность в сурдопереводчиках, учебниках на шрифте Брайля для лиц с нарушениями зрения, учителях и репетиторах для детей с ограниченными возможностями обучения и нарушениями слуха.

Доступ к трудоустройству

Исследование показало, что у лиц с инвалидностью примерно в 4 раза меньше шансов найти работу, чем у людей без инвалидности. В 2019 году были официально трудоустроены только 8,9% мужчин и 4,4% женщин с инвалидностью в возрасте 16−59 лет и 16−54 лет соответственно, или всего 7,1% лиц с инвалидностью. В сельской местности этот процент был еще ниже — 5,8%.

Исследование указывает, что существующая структура системы социальной защиты снижает мотивацию лиц с инвалидностью искать работу на формальном рынке труда. Доступ к пособиям по инвалидности ограничен теми, кого врачебно-трудовые экспертные комиссии оценивают в качестве «нетрудоспособных» с медицинской точки зрения. Это исключает лиц с инвалидностью из рынка труда.

Работающие лица с инвалидностью опасаются потерять свои пособия по инвалидности во время регулярных медицинских осмотров во врачебно-трудовых экспертных комиссиях. По этой причине они чаще предпочитают работать в неформальном секторе экономики. Однако дискриминация по признаку инвалидности здесь ещё выше, а заработная плата примерно вдвое меньше, чем в формальном секторе.

Воздействие пандемии COVID-19

Согласно данным ежемесячного обследования «Слушая граждан Узбекистана», осуществляемом при содействии Всемирного банка и оценивающем социально-экономическое состояние порядка 4000 домохозяйств во всех регионах страны, лица с инвалидностью сообщали об ухудшении психического здоровья в период карантинных ограничений.

С июля по декабрь 2020 года в среднем 51% участников обследования из данной категории граждан оценивали свое психическое здоровье как «удовлетворительно» и «плохо». Пик пришелся на август 2020 года, когда этот показатель вырос до 61%. Во время строгого карантина лица с инвалидностью испытывали сложности с доступом к рынкам, а также к специализированным медицинским и социальным услугам.

Рекомендации по социальной интеграции лиц с инвалидностью

В исследовании даются рекомендации по социальной интеграции лиц с инвалидностью. Например, имеется необходимость приведения законодательства и государственных программ в области защиты данной категории граждан в соответствие с положениями и принципами Конвенции ООН о правах инвалидов; гармонизации системы статистики и сбора данных, касающихся лиц с инвалидностью, на основе общепризнанных международных определений и инструментов; а также укрепления механизмов межведомственной координации и контроля за реализацией положений конвенции ООН о правах инвалидов на национальном уровне.

Кроме того, исследование рекомендует властям развивать потенциал местных НПО, представляющих интересы лиц с инвалидностью; способствовать изменению норм и поведения в отношении данной категории граждан; ввести в действие принцип универсальной доступной среды (инфраструктуры) для всех, включая лиц с инвалидностью; активно развивать социальные службы по уходу за лицами с инвалидностью и внедрение практик по реабилитации пациентов с инвалидностью на уровне местных сообществ на основе рекомендаций ВОЗ, используя существующие общественные структуры, такие как махалли; а также стимулировать практику широкого включения лиц с инвалидностью в системы образования и трудоустройства.

Подробнее — в исследовании Всемирного банка «Страновой обзор инклюзии лиц с инвалидностью: Узбекистан» на русском и английском языках.