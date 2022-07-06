Спикер Государственного департамента США Нед Прайс 5 июля выступил с заявлением по событиям в Каракалпакстане, имевшим место 1−2 июля.

«Соединённые Штаты выражают обеспокоенность недавними событиями в Каракалпакстане и призывают все стороны искать мирное разрешение этой напряженности и воздерживаться от насилия», — говорится в заявлении.

«Выражаем соболезнования семьям погибших. Мы также выражаем наше сочувствие тем, кто получил ранения», — отметил Нед Прайс.

Он заявил, что Соединённые Штаты «поддерживают усилия Узбекистана по реализации демократических реформ» и призывают власти «защищать все основные права человека, в том числе на мирные собрания и выражение мнений в соответствии с международными обязательствами Узбекистана».

«Мы призываем власти провести полное, заслуживающее доверия и прозрачное расследование случаев насилия в соответствии с международными нормами и передовой практикой», — отметил далее представитель Госдепартамента.

В завершение он подчеркнул, что «Соединённые Штаты неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана».