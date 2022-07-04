Европейский союз призвал Узбекистан «к открытому и независимому расследованию насильственных событий в Каракалпакстане», случившихся публикации предлагаемых поправок к Конституции Узбекистана. Об этом сообщила Европейская служба внешних связей.

«Мы глубоко сожалеем о пострадавших и гибели людей и продолжаем внимательно следить за развитием событий. Мы признаем шаги, предпринятые президентом Мирзиёевым, по быстрому реагированию на обеспокоенность общественности по поводу предложенных конституционных поправок. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность в своих действиях во избежание любой эскалации или дальнейшего насилия», — говорится в заявлении.

ЕС призвал власти Узбекистана «гарантировать права человека, в том числе основные права на свободу выражения мнений и свободу собраний, в соответствии с международными обязательствами Узбекистана».

«Европейский союз имеет прочные и растущие партнёрские отношения с Узбекистаном. Мы остаёмся привержены поддержке усилий Узбекистана по реформам и призываем его продолжать этот процесс в консультации с гражданами и заинтересованными сторонами на основе международных норм и передовой практики», — отметили в ЕС.

4 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил его «за оказываемое всемерное содействие в проведении необратимых демократических и социально-экономических преобразований в Новом Узбекистане».

Президент Евросовета выступил «в поддержку усилий Узбекистана по продолжению курса открытых реформ в стране, нацеленных на формирование сильного гражданского общества и правового государства».

«Особо отмечена недопустимость дестабилизации обстановки в Каракалпакстане со стороны отдельных деструктивных сил. Шарль Мишель просил передать соболезнования семьям и близким погибших в результате беспорядков, организованных преступными элементами», — говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Стороны также обсудили завершения подготовки Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

В результате волнений в Нукусе, по данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, погибло 18 человек, 243 получили ранения разной степени тяжести, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. Нацгвардия сообщила, что в медучреждениях находятся 94 человека, в том числе тяжело раненые.