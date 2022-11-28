В Бухарском областном суде в понедельник открывается судебный процесс по уголовному делу о событиях в Нукусе (Каракалпакстан) 1−2 июля. Как мы уже писали, обвиняемыми по делу являются 22 человека, включая Даулетмурата Тажимуратова, Лолагул Каллыханову и Азамата Турданова.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», в зал суда начали заходить представители обвинения, адвокаты и сами подсудимые. Для журналистов оборудован пресс-центр, где они могут наблюдать за процессом по видеосвязи.

Обвинения предъявлены по 11 статьям Уголовного кодекса — от хулиганства до посягательства на конституционный строй Узбекистана.

В районе здания суда усилены меры безопасности. Входящим в зал суда и в пресс-центр обрабатывают руки дезинфицирующим раствором и выдают лицевые маски.

Дело будет рассматривать суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам Е. Абибуллаева.

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