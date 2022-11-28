На суде по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане 1−2 июля, открывшемся в Бухаре в понедельник, часть подозреваемых полностью признала свою вину, другие признали её частично (видео), сообщает корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров.

Как мы писали, на суде председательствует судья судебной коллегии суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам Ебулай Абибуллаев. Процесс проходит на каракалпакском языке — на этом языке выступает и судья, и зачитывали обвинение представители прокуратуры, на нём же отвечают подсудимые.

Мы публиковали список обвинений по каждому из 22 подсудимых, информацию о местах их работы или роде деятельности, а также краткое описание обвинений, предъявленных прокуратурой.

Судья спросил каждого подсудимого, понятны ли им предъявленные обвинения и согласны ли они с обвинениями.

Ответы подсудимых:

Даулетмурат Тажимуратов — частично

Лолагул Каллыханова — полностью

Азамат Турданов — полностью

Ахмет Сметуллаев — частично

Даулетмурат Жиемуратов — полностью

Бахтияр Кадирбергенов — частично

Байрам Сейтниязов — частично

Аллабай Токимбетов — частично

Кахарман Сейтимов — полностью

Азамат Нуратдинов — полностью

Саидабулла Медетов — частично

Нурлан Найыпов — полностью

Полат Шамшетов — полностью

Разбек Бекмуратов — частично

Султанбек Каипов — частично

Бердах Генжебаев — полностью

Саламат Калилаев — полностью

Полат Нурниязов — полностью

Саиыпназар Калимов — полностью

Нурлан Султамуратов — полностью

Арыслан Темирханов — полностью

Амирбек Адилбеков — полностью

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