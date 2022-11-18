Анализ экологической ситуации в Узбекистане требует расширения общенационального движения «Яшил макон» («Зелёное пространство»), говорилось на презентации у президента Шавката Мирзиёева в пятницу.

Глава государства отметил, что в стране растёт загрязнённость атмосферного воздуха различными химическими веществами и тяжёлыми металлами.

Проект «Яшил макон» был начат год назад по инициативе президента. Была поставлена цель высаживать 200 миллионов деревьев и кустарников ежегодно и увеличить площадь зелёных зон в городах с нынешних 8% до 30%.

«Учитывая нынешнюю и прогнозируемую экологическую ситуацию, мы возводим посадку деревьев в ранг государственной политики», — заявил тогда Шавкат Мирзиёев.

За год в стране было создано 535 гектаров лесонасаждений и 638 гектаров общественных парков. При Государственном комитете лесного хозяйства создано государственное унитарное предприятие «Яшил худуд».

В то же время неоднократно отмечалось о приписках и очковтирательстве при посадке деревьев. Об этом говорил и сам президент.

Счётная палата летом сообщала, что в отчётах о посадке деревьев в рамках проекта «Яшил макон» с февраля по май текущего года выявлены приписки 6,2 миллиона саженцев.





На пятничном совещании Шавкат Мирзиёев указал, что у Государственного комитета лесного хозяйства и хокимиятов нет чёткого разграничения задач по посадке и уходу за саженцами.

Рассмотрено предложение определить Госкомлесхоз единственной ответственной организацией за данную деятельность. Создание садов и общественных парков, уход за деревьями и их содержанием в течение трёх лет предложено поручить предприятию «Яшил худуд».

Президенту также представлены предложения по определению и проектированию земельных участков под посадку деревьев, увеличению количества питомников, внедрению водосберегающих технологий, закупке специальной техники для лесного хозяйства.

Шавкат Мирзиёев, подчеркнув важность этих работ для экологии страны и здоровья народа, поручил доработать и масштабировать предлагаемые меры.