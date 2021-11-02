Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 2 ноября объявил «ударные 40 дней» (до 10 декабря) по посадке деревьев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании были рассмотрены вопросы реализации национального проекта «Яшил макон», о котором Шавкат Мирзиёев говорил в сентябре в ходе своей предвыборной кампании. По проекту планируется высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год, а также увеличить площадь зелёных зон в городах с нынешних 8% до 30%.

«Если посчитать деревья, которые были якобы высажены за столько лет, в Узбекистане не должно было остаться пустого места. А большая часть тех, которые были посажены, высохли из-за отсутствия системной работы и ухода. Учитывая нынешнюю и прогнозируемую экологическую ситуацию, мы возводим посадку деревьев в ранг государственной политики. Поэтому необходимо реализовать проект с тщательной подготовкой, чётко определив денежный вопрос, с системой орошения», — сказал президент.

Он подчеркнул, что «каждая организация и каждый гражданин должны иметь свою роль в этой благородной работе», отмечается в сообщении.

Существующие и вновь создаваемые зелёные зоны будут закреплены за конкретными ответственными лицами решением хокима района или города. Эти лица будут отвечать не только за уход за деревьями на данной территории, но и за её благоустройство.

Отделы благоустройства будут обеспечены специальной техникой, будут проложены оросительные сети, где необходимо. В целом за вопросы экологии, посадку и уход за деревьями будут отвечать заместители хокимов по строительству.

Территории, прилегающие к многоэтажным домам, будут закреплены за собственниками для создания зелёных зон, строительство на них не будет допускаться. Будут приняты меры по посадке деревьев во дворах учреждений, в махаллях, вдоль дорог и по краям полей, говорилось на совещании.

Перед Государственным комитетом лесного хозяйства и хокимами поставлена задача увеличить заготовку и поставку саженцев деревьев, соответствующих климатическим особенностям каждого региона. При комитете будет организовано унитарное предприятие «Яшил худуд» с филиалами в каждой области.

Президент подчеркнул важную роль Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в реализации стоящих перед сферой целей. Он указал на необходимость пересмотра его структуры, полномочий и ответственности.

Рассмотрены также вопросы обновления сетей орошения. Хокимам даны поручения касательно строительства ирригационных сетей, колодцев, внедрения капельного орошения.

Кроме того, определены меры по развитию заготовки саженцев, особенно пород деревьев, не требовательных к воде.