В ходе весеннего сезона в Узбекистане планируется высадить 125 миллионов саженцев в рамках общенационального проекта «Яшил макон» («Зелёное пространество»). Об этом сообщалось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в четверг.

«Осталось мало времени до окончания сезона. Но меня беспокоит проделанная работа в этом направлении. У меня достаточно информации, что в некоторых регионах работа до сих пор организована для галочки и продолжается показуха», — цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, зафиксированы случаи приписок в отчёт о высадке 5 миллионов саженцев, которые фактически не были высажены на местах.

В связи с этим президент поручил чиновникам полностью устранить все недостатки в апреле и концу месяца высадить:

20−30 тысяч черенков сосен в крупных махаллях районов, 10−15 тысяч — средних, 3−5 тысяч — в малых;

3−5 тысяч черенков тополя в каждой махалле городов;

не менее 5 миллионов саженцев и черенков тополя вдоль автомобильных дорог.

На совещании министерствам инновационного развития и сельского хозяйства поручено предоставить в регионы научно обоснованные рекомендации по посадке неаллергенных сортов тополя.

Отмечено, что опыт равномерного выращивания плодовых и декоративных деревьев в возрасте до 5 лет, начатый в Ташкенте, должен быть распространен на другие города.

Рассмотрено также состояние прокладки 700 км новых систем орошения и бурения 260 скважин в рамках проекта «Яшил макон».

В феврале президент уже критиковал приписки при посадке деревьев. «Не посадили мы столько деревьев», — так отреагировал Шавкат Мирзиёев на представленные ему цифры по проекту «Яшил макон». «Пусть будет 50 миллионов, а не 75, но пусть будет честно. Нет, и Раматов, и Ганиев привыкли говорить президенту: „Мы это выполнили“, „Есть, сделаем“», — заявил он.