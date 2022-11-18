В Самаркандской области задержаны двое мужчин, обещавших жителю Пайарыкского района отправить его в США через Турцию и Японию по поддельным документам за 40 тысяч долларов.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками областного управления Службы государственной безопасности Узбекистана и УВД Самаркандской области. Как сообщила пресс-служба УВД, 30-летнего жителя Пайарыка И. Н. задержали, когда он получал 10 тысяч долларов в качестве аванса и загранпаспорт. Был установлен его подельник — 28-летний житель Тайлакского района У. А.

Стало известно, что 30-летний И. Н., житель Пайарыкского района, вступив в сговор с 28-летним У. А., жителем Тайлакского района, пообещал местному жителю за 40 тысяч долларов отправить его в США через Турцию и Японию.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, говорится в сообщении. Статьи не уточняются, но в сообщении говорится, что это связано с торговлей людьми.

Ранее сообщалось о нескольких случаях попыток отправки жителей Самаркандской области в США незаконным путём.

В апреле был задержан мужчина, обещавший со своим подельником, проживающим в США, организовать жителю Самаркандского района выезд в США через Турцию и страны Латинской Америки за 40 тысяч долларов.

В конце января в Самарканде был задержан мужчина, пообещавший трём гражданам организовать их доставку в США через Мексику за 60 тысяч долларов.

В декабре 2021 года двое жителей Самаркандского района обещали двум жителям Самарканда организовать их выезд в США за 30 тысяч долларов с каждого.