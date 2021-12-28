В последнее время отмечаются попытки отправки граждан Узбекистана в США незаконным путем. Подобная попытка была пресечена в ходе оперативного мероприятия управления Службы государственной безопасности по Самаркандской области и регионального управления внутренних дел, сообщила пресс-служба СГБ.

Двое граждан, 1985 и 1991 годов рождения, проживающих в Самаркандском районе, обещали двум жителям города Самарканда организовать их выезд в США, за что потребовали по 30 тысяч долларов с каждого.

Во время оперативного мероприятия они были задержаны при получении 20 тысяч долларов в качестве аванса.

Установлено, что они планировали переправить доверившихся им граждан в Соединенные Штаты по маршруту «Узбекистан — Турция — Боливия — Колумбия — Мексика — США».

«Доверчивым гражданам было разъяснено, что перед выездом им следует иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста и VISA-карту с 4000 долларов, а также о необходимости выполнять требования проводников в каждом из указанных государств, в частности, при переправе через реку Амазонка, протекающую по территории Колумбии и прохождении по лесам Мексики», — говорится в сообщении СГБ.

Кроме того, в ходе проведенного оперативного мероприятия у задержанных были обнаружены копии паспортов более чем 60 граждан.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.