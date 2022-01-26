Житель Самаркандского района, 48-летний С. Д., обратился в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях гражданина Д. А., который обещал ему и ещё двоим гражданам У. Н. и Д. Ф. организовать переход на территорию США через Мексику за плату. Об этом сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

По словам заявителя, Д. А. требовал за свою услугу 60 тысяч долларов — по 20 тысяч с каждого.





В ходе оперативного мероприятия, проведённого 24 января сотрудниками Самаркандского областного управления внутренних дел и Службы государственной безопасности, гражданин Д.А. был задержан возле гостиницы «Зилол Бахт» в Самарканде при получении от заявителя 60 тысяч долларов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана (мошенничество), ведется следствие.