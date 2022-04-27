Очередной случай попытки отправки граждан Узбекистана в США незаконным путём был пресечён в ходе оперативного мероприятия управления Службы государственной безопасности по Самаркандской области и областного Управления внутренних дел, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

Житель Самаркандского района Х. Д., 1982 года рождения, вступив в сговор с проживающим в Соединённых Штатах Америки Х. Ж., 1978 года рождения, пообещал отправить местного жителя в США через Турцию и Латинскую Америку за 40 тысяч долларов.

Во время оперативного мероприятия Х. Д. был задержан при получении 5000 долларов в качестве аванса.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, говорится в сообщении.

В конце января в Самарканде был задержан мужчина, пообещавший трём гражданам организовать их доставку в США через Мексику за 60 тысяч долларов.

В декабре 2021 года двое жителей Самаркандского района обещали двум жителям Самарканда организовать их выезд в США за 30 тысяч долларов с каждого.