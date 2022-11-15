Узбекистан и Кыргызстан договорились упростить процедуру пересечения границы для жителей Сохского района Ферганской области, но открытие отдельного коридора к эксклаву не планируется. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 ноября сообщил (видео) премьер-министр Абдулла Арипов. (На заседании были приняты законы о ратификации договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.)

Вопрос открытия коридора к эксклаву Сох поднимается многие годы. В июне 2020 года после приграничного конфликта между гражданами Узбекистана и Кыргызстана жители Соха просили организовать коридор в Яйпан — административный центр Узбекистанского района Ферганской области.

В марте 2021 года председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что стороны договорились только открыть КПП между пограничными регионами, чтобы жители Соха могли более свободно передвигаться.

В ходе обсуждения в Законодательной палате депутат Фарход Зайниев от партии «Миллий тикланиш» спросил, планируется ли в итоге создание коридора в Сохский район.

Премьер-министр Абдулла Арипов сообщил, что с кыгрызской стороной удалось договориться о работе дороги Сох-Риштан, которая ещё в сентябре 2019 года, проработав несколько дней, была закрыта из-за требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а затем возобновила работу 1 апреля 2021 года.

«Касательно организации постоянного дорожного сообщения с эксклавом Сох у нас есть договоренность с кыргызскими братьями. Есть договоренность по восстановлению самого короткого пути в Риштан, проходящего через территорию Кыргызстана и село Чунгара. Кыргызская сторона восстановила дорогу, привела её в порядок», — сказал он.

Глава правительства спросил депутата, что он имеет в виду под коридором. Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов уточнил, что речь, скорее всего, идёт об отдельной дороге, соединяющей Сохский район с Узбекистаном.

«Это очень сложно. Я думаю, что ставить вопрос на повестку дня таким образом — это то же самое, что вести проблему в тупик. Я приведу пример: аналогичный вопрос стоит между Кыргызстаном и Таджикистаном. Я думаю, что это никогда не станет решением проблемы. Это невозможно сделать», — сказал премьер-министр.

Абдулла Арипов отметил, что согласно достигнутым договоренностям Кыргызстан на сегодняшний день не создаёт каких-либо препятствий для въезда и выезда из Сохского района.

«Есть две альтернативные дороги: через Риштан или Вуадиль. По правде говоря, мы ставили этот вопрос (открытие коридора — ред.) на повестку дня пять лет назад. Даже рассматривался вопрос строительства эстакады и другие. Но это нереальная вещь, которую невозможно сделать. Во-первых, это дорого. Во-вторых, это нереально. Лучше всего прийти к соглашению, чтобы жители нашего населённого пункта без каких-либо сложностей могли приехать к нам и ехать дальше в нужное место», — заявил он.

Глава правительства отметил, что бюрократия является одной из проблем для жителей при пересечении границы. В частности, жители Соха должны были иметь заграничный паспорт. В паспорте при каждом выезде и въезде проставляются штампы.

«Для постоянно работающих жителей это создаёт большие трудности. Их паспорта заполняются за месяц. Если вы говорите об этой проблеме, ты мы с кыргызскими братьями договорились по вопросу включения вкладыша внутрь паспорта», — сказал он.

Абдулла Арипов также сообщил, что во время последних переговоров в марте стороны договорились разработать систему, которая будет отмечать въезд и выезд жителей по ID-картам (внутренний паспорт Узбекистана) граждан. Ожидается, что она будет внедрена до конца текущего года.