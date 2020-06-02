1 июня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Сохский район Ферганской области для урегулирования конфликта у родника Чашма на узбекско-кыргызской границе, произошедшего днем ранее.

На встрече с местными жителями поднимался вопрос открытия дороги Сох-Риштан. Церемония ее запуска состоялась 30 августа 2019 года, но уже 5 сентября выяснилось, что дорога «еще не до конца открыта».

Вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков в прошлом году отмечал, что нужно урегулировать вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках которого у Кыргызстана есть обязанности по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Абдулла Арипов подтвердил, что закрытие дороги связано с требованиями ЕАЭС.

«В прошлом году мы поднимали вопрос открытия дороги между Сохом и Риштаном. Два дня проработала, верно? Потом опять закрылась. Во время переговоров руководитель делегации Кыргызстана попросил прощения за тот случай. Они были вынуждены закрыть — они являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), это было требованием [союза], в результате чего они закрыли [дорогу] через два дня», — сказал премьер-министр.

Но ситуация в ближайшее время должна измениться с учетом того, что Узбекистан планируется сотрудничать с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя, отметил глава правительства.

«Статус наблюдателя означает, что у страны будут все права. В первую очередь, перед Кыргызстаном мы подняли вопрос об открытии дороги Сох-Риштан в короткие сроки. Это означает, что протяженность дороги в 80 км до Ферганской области или Вуадиля сократится… Сейчас [глава правительства Кыргызстана] доложит об этом своему президенту, я тоже доложу своему президенту», — сообщил Абдулла Арипов.

11 мая Сенат Олий Мажлиса большинством голосов одобрил участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя.