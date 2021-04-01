В четверг, 1 апреля, состоялась церемония открытия дороги из Риштанского района Ферганской области в Сохский район через территорию Кыргызстана, сообщило УзА.

Пограничные переходы открыты для пешеходов и легковых автомобилей. Как уточняет сайт Turmush.kg, контрольно-пропускной пункт можно пересекать также пассажирским автобусам вместимостью до 20 человек. Большие автобусы и грузовые машины проехать не смогут.

«Граждане Узбекистана будут въезжать через кыргызстанский КПП „Кайтпас“ (КПП „Риштан“ с узбекской стороны — ред.), далее следовать по территории Кыргызстана по направлению в Сохский район. Далее они будут проходить проверку на КПП „Отукчу“ (КПП „Туль“ с узбекской сторон — ред.) и заезжать в Сохский район Ферганской области Узбекистана», — поясняет Turmush.kg.

В открытии приняли участие хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров и полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Сувоналиев.





«Открытие наших пограничных постов, которые закрыты почти десять лет, — действительно важное событие, — приводит УзА слова Хайруллы Бозоров. — Пусть будет вечной дружба наших народов».

Напомним, дорога Сох-Риштан уже открывалась в августе 2019 года, но через два дня перестала функционировать. Премьер-министр Абдулла Арипов объяснял это требованиями Евразийской организации экономического сотрудничества. Протяженность обходной дороги из Соха до Ферганской области или Вуадиля составляет 80 км.

В конце марта по итогам визита правительственной делегации Кыргызстана в Ташкенте председатель кыргызского Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены и рассказал, на каких условиях стороны пришли к соглашению.