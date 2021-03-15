Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что Узбекистан не получит коридор к анклаву Сох. Об этом он сказал во время встречи с жителями Баткенской области 15 марта, сообщило издание 24.kg.

Камчыбек Ташиев «призвал не поддаваться провокациям и не верить недостоверной информации».

«Мы не давали коридор и не дадим. Таких слов не было в речи президента Садыра Жапарова. Договорились открыть контрольно-пропускной пункт, чтобы жители анклава могли более свободно передвигаться. Мы намерены определить и провести демаркацию границы анклава. Не слушайте ложь. Официальную информацию касательно вопросов границы можем дать только мы (Пограничная служба ГКНБ — прим. 24.kg). Если мы скажем, то это уже другое дело», — сказал Камчыбек Ташиев.

О том, что Кыргызстан готов открыть дорогу в Сох, а Узбекистан — отдать местность Ункар-Тоо сообщила пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек, подводя итоги государственного визита Садыра Жапарова в Ташкент. Позже публикация была удалена, а затем опубликована с изменениями. Согласно обновленному сообщению, кыргызская сторона готова открыть в Сох лишь авиасообщение.

Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров и полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев по итогам визита Садыра Жапарова сообщили, что в ближайшие дни откроются пункты пропуска на границе двух областей. Сначала КПП откроют для пешего перехода, в течение трёх месяцев — для автомобилей.