Строительство многоэтажного жилого дома на месте стадиона школы №50 в Андижане ведётся незаконно, следует из сообщения прокуратуры Андижанской области.

22 сентября о том, что участок под стадионом отдан предпринимателю для строительства многоэтажки, сообщил анонимный Telegram-канал Kompromatuzb.

6 октября прокуратура области заявила, что Министерство народного образования Узбекистана не возражало против передачи 7200 кв.м территории школы в резерв хокимията города.

Решением бывшего хокима Андижана Бахромжона Хайдарова от 2 июня 2020 года (хоким был арестован летом текущего года и сейчас находится в заключении) земля была выделена компании SXF Andijon City Stroy для строительства комплекса зданий с условием внесения 10 млн долларов США инвестиций до четвёртого квартала 2022 года. Прокуратура тогда сообщила, что изучает законность решения хокима.

12 ноября Telegram-канал «Соядаги сиёсатчилар» вновь написал о бывшем стадионе, отметив, что строительство ведётся совсем рядом с областной прокуратурой, указав на игнорирование постановлений президента.

Прокуратура области в заявлении от 13 ноября отметила, что часть территории школы была передана в резерв хокимията Андижана решением от 14 августа 2019 года, после чего в 2020 году была выделена SXF Andijon City Stroy для застройки.

Изучение показало, что второе решение хокима было подделано, в связи с чем 5 октября прокуратура города Андижана возбудила уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 228 Уголовного кодекса (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование по предварительному сговору группой лиц). Предварительное следствие ведёт Следственный отдел при УКД ОВД города Андижана.

Кроме того, установлено, что первое решение от 2019 года было принято с нарушением законодательства. В Андижанский межрайонный административный суд внесён иск о признании этого решения хокима недействительным.

Дело бывшего хокима Андижана

В начале сентября пресс-служба Верховного суда Узбекистана сообщала, что среди фигурантов уголовного дела, помимо бывшего хокима Андижане, есть бывший прокурор города Курбонали Аскаров, бывшие руководители управлений финансов и народного образования области, отделов финансов и народного образования города и ряд других лиц, занимавших ответственные должности.

Всего по делу, которое рассматривается в суде, проходят 44 человека, включая 29 мужчин и 15 женщин. 34 человек на то время находились под стражей, 10 были отпущены под залог или находились под домашним арестом.

Подсудимые обвиняются в растрате в общей сложности более 63 млрд сумов, обвинения вынесены по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты), 168 (мошенничество), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог), 210 (получение взятки), 211 (дача взятки) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности).

Ранее сообщалось, что с 2018 года почти 200 школ страны незаконно лишились части своих земель. Почти треть всех случаев была зафиксирована в Андижанской области, где 61 школа лишилась части своей территории площадью 24,8 га.

Депутат Расул Кушербаев назвал это «предательством будущего» с учётом нехватки классов. Он считает, что школьные земли были разграблены хокимами, но наказание понесут «трусливые сотрудники, выполнившие незаконное поручение».

В мае 2021 года местный депутат Шухратбек Каримов, выступавшего против незаконного отвода земель в Андижане, был лишён неприкосновенности.