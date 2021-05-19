17 мая Андижанской городской кенгаш народных депутатов по представлению прокурора лишил неприкосновенности депутата Шухратбека Каримова, который регулярно выступал против незаконного отвода земель в городе. «Газета.uz» рассказывает, как развивалась ситуация.

«Попытка заглушить голос» или уголовное дело

6 мая прокурор Андижана внёс представление в местный кенгаш о лишении неприкосновенности Шухратбека Каримова, который был избран депутатом кенгаша от партии УзЛиДеП в 2019 году.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, в делопроизводстве следственного отдела УВД Андижана находится уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «A. R. C.». по статьям 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 229 (самоуправство) Уголовного кодекса.





Как выяснила «Газете.uz», речь идёт о строительной компании Alliance Road Construction. Согласно данным ЕГРПО, компания зарегистрирована в сентябре 2008 года и занимается строительством жилых зданий. Единственным учредителем указан Шухратбек Каримов, а руководителем — Отабек Авлашев.

Коллега депутата Жахонгир Жиянов выразил мнение, что попытка лишить Шухратбека Каримова неприкосновенности связана с его деятельностью — он регулярно выступал против незаконного отвода земель, решений хокима города Бахромжона Хайдарова и просил Генпрокуратуру провести аттестацию прокурора Андижана.

По его словам, Шухратбек Каримов добился отмены строительства многоэтажного жилого здания на месте спортивной площадки школы №19. Тогда он направлял запрос хокиму Бахромжону Хайдарову, где указал на нарушение постановления президента (ПП-3931). Администрация школы и родители просили построить дополнительное здание для школы, поскольку в ней обучается 1300 детей, хотя учебный корпус рассчитан на 570 человек.

Кроме того, как отмечает Жахонгир Жиянов, Шухратбек Каримов выступил на сессии кенгаша в начале мая и заявил о незаконности решения хокима от 10 апреля 2021 года, предусматривающего строительство компанией Elevada Ut Group пятиэтажного дома. Он заявил о нарушении требования постановления президента (ПП-4427), которым определено выделение свободных земельных участков несельскохозяйственного назначения для предпринимательской и градостроительной деятельности исключительно через электронный онлайн-аукцион E-IJRO AUKSION.

Жахонгир Жиянов предположил, что эти выступления депутата не очень нравятся должностным лицам. По его словам, вслед за этим принято решение внести представление о лишении неприкосновенности депутата. Он считает, что таким образом пытаются «заглушить голос» одного депутата и «дать сигнал» его коллегам.

Шухратбек Каримов также направлял запрос в Генеральную прокуратуру касательно серии сообщений журналиста Хуршида Далиева о незаконном выделении земель и незаконных строительных работах в Андижане. По словам депутата, нарушения законодательства подтвердило также городское отделение юстиции. Он поставил под сомнение квалификацию региональных прокуроров из-за их бездействия по указанным вопросам и попросил провести публичную аттестацию сотрудников прокуратуры Андижана.

Депутат также просил генпрокурора Нигматиллу Юлдашева сформировать рабочую группу и изучить все решения хокима о выделении земель с 1 октября 2019 года по 15 февраля 2021 года.

Представление прокурора

17 мая на сессии Андижанского городского кенгаша был рассмотрен единственный вопрос — лишение депутатской неприкосновенности Шухратбека Каримова.

Жахонгир Жиянов указал на нарушение регламента кенгаша. Согласно статье 11 постановления кенгаша Сената от 30 декабря 2010 года (№154), вопросы, вносимые на обсуждение сессии, предварительно рассматриваются соответствующими постоянными комиссиями, а подготовленные ими проекты решений и другие документы по повестке дня передаются хокиму — руководителю кенгаша народных депутатов.

Депутат утверждает, что постоянная комиссия не собиралась для рассмотрения этого вопроса.

Областной кенгаш партии УзЛиДеП выразил обеспокоенность тем, что прокуратура внесла представление о лишение неприкосновенности депутата.

«Мы полагаем, что кенгаш [Андижана] тщательно и всесторонне изучит этот вопрос и решит его полностью беспристрастно и справедливо… Ведь представители, которым доверяет народ, обладают для этого достаточными знаниями и качествами», — отмечается в сообщении.

Обыск депутатов

Фото: Soyadagi siyosatchilar / Telegram.

Сессия городского кенгаша 17 мая, где депутаты одобрили лишение неприкосновенности Шухратбека Каримова, говоря словами Жахонгира Жиянова, вошла в историю страны тем, что в ней приняли участие представители силовых ведомств. Он также заявил, что военнослужащие Национальной гвардии провели обыск депутатов и изъяли у них телефоны.

На ситуацию с обыском отреагировало Агентство по противодействию коррупции.

«Сегодня борьба с коррупцией является одним из основных вопросов повестки дня нашей страны. В то время как все государственные органы и в целом каждый гражданин мобилизуются для борьбы с этой „болезнью“, нет никаких оправданий для органа, который непосредственно занимается борьбой с коррупцией, но применяет различные меры влияния на человека, сообщившего о коррупции, вместо его защиты», — заявило агентство.

Национальная гвардия в комментарии по поводу ситуации сообщила, что сессия прошла в здании Детской музыкально-художественной школы №2. Сотрудники городской службы охраны были вызваны по запросу начальника УВД Андижана для поддержания общественного порядка в здании.

По поручению хокима Андижана Бахромжона Хайдарова участники сессии перед началом заседания должны были пройти через металлоискатель под наблюдением сотрудников ОВД, прокуратуры и хокимията и оставить мобильные телефоны и аудио-и видеозаписывающие устройства.

Комиссия Сената по содействию активизации деятельности представительных органов власти на местах заявила, что начала изучение указанных событий.

Генпрокуратура также изучает инцидент с обыском депутатов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.