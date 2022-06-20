Решения и распоряжения бывшего хокима Андижана Бахромжона Хайдарова, подписанные от его имени 6 и 7 июня — в дни задержания и ареста, отменены новым хокимом города по представлению Андижанского отдела юстиции. Большинство этих решений касались выставления земельных участков для предпринимательской и градостроительной деятельности на онлайн-аукцион.

Бахромжон Хайдаров был задержан 6 июня в 16:50 в рамках уголовного дела о хищении 48 млрд сумов. В этот день начальник канцелярии хокима С. Кадыржанов примерно с 9 утра до 9 вечера подписал 24 решения и распоряжения на платформе E-Qaror с использованием электронной цифровой подписи, принадлежащей хокиму. 7 июня суд избрал Хайдарову меру пресечения в виде заключения под стражу. В этот день были утверждены ещё 2 документа. Позже личный кабинет Бахромжона Хайдарова на портале был заблокирован по указанию Министерства юстиции.

На внеочередной сессии Андижанского городского кенгаша народных депутатов 14 июня новым хокимом города был утверждён Гофуржон Абдурахманов.

Ранее органы прокуратуры дважды вносили представления в кенгаш народных депутатов города о лишении Бахрома Хайдарова депутатской неприкосновенности — в феврале и апреле. Он подозревался в причинении ущерба интересам государства на 1,7 млрд сумов из-за возможных нарушений законодательства при выделении земель. Сообщалось, что в феврале дело в отношении хокима было прекращено после возмещения им указанных средств.

Депутаты Андижанского городского кенгаша указывали на нарушение хокимом правил отвода земель. На сессии кенгаша 28 мая было озвучено, что он подозревается в совершении финансовых преступлений в период работы начальником управления финансов области с октября 2017 года по октябрь 2019 года.