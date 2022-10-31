Начиная с 2018 года в Узбекистане незаконно «проданы» были земельные участки площадью почти 70 га на территории 198 школ. Об этом сообщил депутат Законодательной палаты от партии УзЛиДеП Расул Кушербаев со ссылкой на данным Министерства народного образования (данные есть также у «Газеты.uz»).

Постановлением президента от 5 сентября 2018 года (ПП-3931) было запрещено отчуждение земельных участков и недвижимого имущества общеобразовательных и внешкольных учреждений без согласования с министром народного образования, за исключением других порядков, определённых актами президента.

«Оказалось много случаев, когда наши хокимы передавали школьные земли другим вопреки этому [постановлению]. Говоря простыми словами, школьные земли были „проданы“», — отметил парламентарий.

По его словам, почти треть всех случаев была зафиксирована в Андижанской области, где 61 школа лишилась части своей территории площадью 24,8 га. Второе место занимает Кашкадарьинская область — 26 школ и 7,75 га, следом идёт Наманганская область — 20 школ и 5,52 га.

В Сырдарьинской области было незаконно отчуждено 0,38 га земель 15 школ, Ферганской области — 1,86 га 14 школ, Сурхандарьинской области — 4,05 га 11 школ, Ташкентской области — 0,17 га 11 школ, Самаркандской области — 7,57 га земель 10 школ, Бухарской области — 3,25 га 10 школ, Каракалпакстане — 7,05 га 7 школ, Навоийской области — 3,81 га 6 школ, Джизакской области — 3,21 га 4 школ и в Ташкенте — 0,2 га 3 школ.

Только в Хорезмской области не было выявлено случаев незаконного выделения земель, хотя депутат допускает, что это могло произойти раньше — до выхода постановления президента.

«Можно сказать, что расхищение школьных земель в условиях нехватки классов для учащихся и земель для строительства дополнительных зданий для школ — это предательство будущего… Наказаны будут трусливые и нерешительные сотрудники, выполнили незаконное поручение, а не разграбившие школьные земли хокимы», — отметил Расул Кушербаев.

В мае 2021 года «Газета.uz» рассказывала о лишении депутатской неприкосновенности депутата Шухратбека Каримова, выступавшего против незаконного отвода земли в Андижане. В частности, он добился отмены строительства многоэтажного жилого здания на месте спортивной площадки школы №19.

Тогда он направлял запрос бывшему хокиму Бахромжону Хайдарову, где указал на нарушение вышеуказанного постановления президента. Администрация школы и родители просили построить дополнительное здание для школы, поскольку в ней обучается 1300 детей, хотя учебный корпус рассчитан на 570 человек.

В том месяце мы писали, что в Узбекистане число учеников (6,24 миллиона) значительно превышает проектные мощности школ (5,06 миллиона). Если тенденция продолжится, эта разница может достичь 2 миллионов, отмечал бывший министр народного образования Шерзод Шерматов. Он объяснял переполненные классы и обучение в две смены ростом населения, переводом школ на 9-летнее образование (в настоящее время в школах вернули 11-летнее образование) и передачей зданий школ другим ведомствам.