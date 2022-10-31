По объектам энергосистемы ряда областей Украины 31 октября нанесен массированный удар, по всей стране проходят экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его данным, Россия применила стратегическую авиацию Ту-95 / Ту-160. «Было выпущено более 50 ракет Х-101 / Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска — Ростовская область», — отметил Кирилл Тимошенко. Он сообщил, что силам противовоздушной обороны удалось сбить 44 ракеты из запущенных.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате атак ракетами и дронами в 10 регионах повреждены 18 объектов гражданской инфраструктуры, большинство из которых энергетические. «Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины», — сообщил он.

Локальные аварийные отключения продолжаются в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Ремонтные бригады работают в полную мощность, подчеркнул глава правительства.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице был поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир. По той же причине 80% потребителей Киева остаются без водоснабжения.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, один из ударов пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены городской метрополитен и наземный электротранспорт. Он добавил, что в городе есть проблемы и с водоснабжением.

Министерство обороны России заявило, что продолжает «нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины». «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, массированные удары по энергетическим объектам Украины происходили и 10 октября, спустя несколько дней после взрыва на Крымском мосту, в подготовке которого Россия обвинила спецслужбы Украина. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил: «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».

Минобороны РФ 29 октября заявило, что утром того же дня «киевский режим» совершил «террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда» на военно-морской базе в Севастополе. По данным Минобороны, атака была отбита, беспилотные летательные аппараты и морские беспилотные аппараты были уничтожены. «При этом незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная», — говорится в сообщении Минобороны.

На этом фоне Россия заявила, что бессрочно приостановила участие в зерновой сделке — соглашении по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заключённых при участии Турции и ООН.