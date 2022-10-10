Утром 10 октября ракетным обстрелам подверглись многие крупные города Украины.

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине, — сообщил в своем Telegram президент страны Владимир Зеленский. — Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые».

В Киеве произошло несколько взрывов — разные СМИ называют цифры от двух до четырех, официальные источники их количество пока не уточнили. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, взрывы произошли в центральном Шевченковском районе, позже он добавил, что есть также попадания по объектам критической инфраструктуры.

В результате взрывов в Шевченковском районе погибли 8 человек, 24 получили травмы, заявил советник министра внутренних дел Ростистав Смирнов. В столице остановлено движение метро по одной из линий, все подземные станции работают как укрытия.

Удар по пешеходному мосту в Киеве. Скриншот видео

Массированная ракетная атака была совершена утром 10 октября на Днепропетровскую область, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко. По его данным, есть погибшие и раненые, точной информации по их количеству пока нет. Местные СМИ пишут, что в городе Днепре утром прозвучало не менее 10 взрывов.

Три ракетных удара произошло в Харькове, о них сообщил мэр города Игорь Терехов. Удар, по его словам, пришелся по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение.

Есть также сообщения о взрывах в Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях — во всех случаях по объектам энергетической инфраструктуры. Сообщается о перебоях с подачей электричества. В Одесской области тоже были слышны взрывы — по заявлению ее главы Максима Марченко, силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе.

В Запорожской области Украины обстрелы продолжаются уже неделю. Утром 6 октября ракетные удары были совершены по городам и селам на линии разграничения фронта, были отмечены попадания в жилые дома. В результате этой атаки погибли 20 человек, сообщил глава области Александр Старух. Кроме того, по его данным, 9 октября по региону было выпущено 12 ракет с самолетов. От этой атаки погибли 12 человек, были ранены 87. Утром 10 октября Запорожье тоже пережило обстрелы, известно об одном погибшем и пяти раненных.

Фото: t.me/starukhofficial

Немного позже президент Владимир Зеленский вновь обратился к населению Украины.

«Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские „Шахиды“ (беспилотники, которые Россия закупила у Ирана — ред.). У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. […] Вторая мишень — люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда», — заявил он. Глава государства призвал оставаться в укрытиях.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия наносит по территории Украины массированные ракетные и авиационные удары и применяет ударные беспилотники. «Утром агрессором выпущено уже 75 ракет, 41 из них обезврежены нашей ПВО (противовоздушной обороной — ред). Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!» — написал он.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту после взрыва грузовика обрушились два пролёта переправы. Президент России Владимир Путин назвал взрыв моста терактом, организованным спецслужбами Украины.