Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту террористическим актом и обвинил в нём спецслужбы Украины. Об этом он заявил на встрече с главой Следственного комитете РФ Александром Бастрыкиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Бастрыкин доложил, что по итогам допросов свидетелей и очевидцев, а также результатам взрывотехнической, генетической и криминалистической экспертиз СК возбудил дело о терроризме.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошёл подрыв, — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации», — отметил глава СК.

По словам Александра Бастрыкина, подрыв Крымского моста «безусловно, носит террористический характер».

«Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», — заявил глава Следственного комитета России.

«Сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — резюмировал доклад Бастрыкина Владимир Путин.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл сильный взрыв, который частично его разрушил. Антитеррористический комитет заявил, что взорвался проезжавший по мосту грузовик. В воду упало несколько пролётов дорожного полотна, на железнодорожных путях загорелись топливные цистерны. Движение по мосту было прервано.

Украинская сторона о причастности ко взрыву на Крымском мосту не заявляла.

Советник главы офиса президент Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: «ФСБ/ЧВК (Федеральная служба безопасности / частные военные компании — ред.) пытаются ликвидировать руководство Минобороны/ГШ (Генерального штаба — ред.). Перед кадровой перестановкой ФСБ в нокдауне — пропустили взрыв на мосту. Минобороны теперь сможет обвинить ФСБ в будущих потерях на юге. Разве не очевидно, кто произвел взрыв? Грузовик прибыл из РФ».